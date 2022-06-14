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İzmir'de yeşil reçete operasyonu: Aralarında doktorlar da var!

İzmir'de yeşil reçete operasyonu: Aralarında doktorlar da var!

İzmir'de yeşil reçeteli ilaçları sattıkları iddiasıyla aralarında doktor ve eczacıların da bulunduğu 36 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ve İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından, yeşil reçeteli ilaçları usulsüz sattıkları iddia edilen doktor ve eczacıların ile uyuşturucu madde imal ve ticareti yaptığı belirlenen toplam 36 şüpheliyi yakalamak için harekete geçti. Ekipler, İzmir’in Konak ve Bornova ilçeleri ile Manisa’da belirlenen adreslere eş zamanlı şafak operasyonu gerçekleştirdi. Konak’ta 33, Bornova ve Manisa’da 1’er adrese yapılan operasyonda, KOM Daire Başkanlığı’ndan 1 Atak timi ve İzmir İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı 65 tim görev aldı.

ADRESLERDE UYUŞTURUCU MADDE VE REÇETELER ELE GEÇİRİLDİ
Narkotik köpeklerinin de destek verdiği adres aramalarında, 201 sentetik ecza, 38 reçete, 1 gram kubar, 1 uyuşturucu madde kullanma aparatı, 7.65 milimetre çapında tabanca mermisi, 8 çeşitli evrak ve doküman ele geçirildi.

25 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA
Operasyonda hakkında yakalama kararı olan 36 şüpheliden 25’i gözaltına alınırken, 11 firariyi yakalama çalışmaları sürüyor.

İHA

Etiketler izmir yeşil reçete
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