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  4. 12 Kasım 2018 10:02

İzmir'de yine kaçakları taşıyan tekne battı

İzmir'de Türkiye'den kaçak yollarla Avrupa'ya geçmek isteyen kaçakları taşıyan tekne battı.

İzmir'de yine kaçakları taşıyan tekne battı
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İzmir'in Dikili ilçesi açıklarında, kaçak göçmenlerin bulunduğu tekne battı. Kıyıya yüzen 2 göçmen, kurtulurken, kaybolduğu belirtilen 10 kaçak göçmen için arama- kurtarma çalışması başlatıldı.

Güvenlik güçlerine ulaşan 2 kaçak göçmen, saat 06.30 sıralarında, Dikili'nin Denizköy bölgesi Karaada önleri balık çiftlikleri mevkisinde, içinde bulundukları teknenin battığını ve kıyıya yüzerek, çıktıklarını söyledi. Teknede 10 kaçak göçmenin daha bulunduğunu öğrenen Sahil Güvenlik ekipleri, 3 Sahil Güvenlik botu ve 1 Sahil Güvenlik helikopteri ile bölgede arama- kurtarma çalışması başlattı. Bölgedeki aramalar sürdürülüyor.

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