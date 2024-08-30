İzmir'deki baba katliamında yeni detaylar

İzmir'de V.Ş.'nin üç çocuğunu öldürüp intihar etmesiyle ilgili olayda yeni detaylar ortaya çıktı. Torunları, damadı tarafından katledilen N.A., kızının daha önce defalarca şiddete maruz kaldığını, damadının kızını da öldürmeyi planladığını anlattı.

İzmir’de üç torunu, damadı V.S. tarafından öldürülen, N.A., olayla ilgili konuştu.

Kızı N.Ş.’nin şiddet gördüğünü ve bu nedenle eşine boşanma davası açtığını söyleyen A., tek tesellilerinin olaydan yaralı kurtulan torunu H.Ş. olduğunu dile getirdi.

Kızının damadına karşı önce bir ay, ardından iki aylık uzaklaştırma kararı aldırdığını ifade eden A., “Çocuklar bizimle yaşıyordu. V., özlediğini söyledi. ‘Benim görmeye hakkım yok mu?’ dedi. Ara ara babalarının yanına gitmelerine izin veriyorduk.” diye konuştu.

"ÇOCUKLARIN OKULUNU MANİSA'YA NAKLETTİRDİK"

Olayda öldürülen çocukların son olarak iki hafta önce babalarının yanına gittiği bilgisini veren acılı adam, “Çocukların okulunu Manisa’ya naklettirdik. Bu nedenle çocukları Manisa’ya göndermesini istedik.” ifadelerini kullandı.

“VALİZLERİNİ HAZIRLAMIŞLAR”

A., cinayet öncesine ilişkin yeni ayrıntılar da paylaştı.

Olaydan bir gün önce yaptıkları görüşmede, V.S.’nin çocukları göndereceğini söylediğini anlatan A., “Çocuklara valizlerini hazırlatmışlar. Sabah olayı öğrendik. Aklımın ucundan geçmezdi. Böyle bir şey yapacağını düşünseydim, çocukları aldırırdım.” dedi.

“ONU DA ÖLDÜRECEĞİM”

Damadının daha önce de defalarca kızı N.’yi ve torunlarını dövdüğünü öne süren A., “Olayın olduğu gün, yakınlarımız komşuları ile konuşmuş. V., olaydan önce komşularına ‘N. gelirse onu öldüreceğim’ demiş. Belki de kızımın İzmir’e dönmesi için çocukları geri göndermedi. Onu da öldürmek niyetindeydi.” diye konuştu.

DHA