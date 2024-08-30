  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. İzmir'deki baba katliamında yeni detaylar

İzmir'deki baba katliamında yeni detaylar

İzmir'deki baba katliamında yeni detaylar
Güncelleme:

İzmir'de V.Ş.'nin üç çocuğunu öldürüp intihar etmesiyle ilgili olayda yeni detaylar ortaya çıktı. Torunları, damadı tarafından katledilen N.A., kızının daha önce defalarca şiddete maruz kaldığını, damadının kızını da öldürmeyi planladığını anlattı.

İzmir’de üç torunu, damadı V.S. tarafından öldürülen, N.A., olayla ilgili konuştu.

Kızı N.Ş.’nin şiddet gördüğünü ve bu nedenle eşine boşanma davası açtığını söyleyen A., tek tesellilerinin olaydan yaralı kurtulan torunu H.Ş. olduğunu dile getirdi.

Kızının damadına karşı önce bir ay, ardından iki aylık uzaklaştırma kararı aldırdığını ifade eden A., “Çocuklar bizimle yaşıyordu. V., özlediğini söyledi. ‘Benim görmeye hakkım yok mu?’ dedi. Ara ara babalarının yanına gitmelerine izin veriyorduk.” diye konuştu.

"ÇOCUKLARIN OKULUNU MANİSA'YA NAKLETTİRDİK"

Olayda öldürülen çocukların son olarak iki hafta önce babalarının yanına gittiği bilgisini veren acılı adam, “Çocukların okulunu Manisa’ya naklettirdik. Bu nedenle çocukları Manisa’ya göndermesini istedik.” ifadelerini kullandı.

“VALİZLERİNİ HAZIRLAMIŞLAR”

A., cinayet öncesine ilişkin yeni ayrıntılar da paylaştı.

Olaydan bir gün önce yaptıkları görüşmede, V.S.’nin çocukları göndereceğini söylediğini anlatan A., “Çocuklara valizlerini hazırlatmışlar. Sabah olayı öğrendik. Aklımın ucundan geçmezdi. Böyle bir şey yapacağını düşünseydim, çocukları aldırırdım.” dedi.

“ONU DA ÖLDÜRECEĞİM”

Damadının daha önce de defalarca kızı N.’yi ve torunlarını dövdüğünü öne süren A., “Olayın olduğu gün, yakınlarımız komşuları ile konuşmuş. V., olaydan önce komşularına ‘N. gelirse onu öldüreceğim’ demiş. Belki de kızımın İzmir’e dönmesi için çocukları geri göndermedi. Onu da öldürmek niyetindeydi.” diye konuştu.

DHA

Etiketler izmir baba katliamı
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Trabzonspor, Avrupa'ya veda etti Trabzonspor, Avrupa'ya veda etti Antalya uçağı karıştı; İzmir'e acil iniş yaptı Antalya uçağı karıştı; İzmir'e acil iniş yaptı Otobüs şoförüne ''far'' dayağı kamerada Otobüs şoförüne ''far'' dayağı kamerada Olaylı Göztepe maçında fatura iki polis müdürüne kesildi: Görevden alındılar Olaylı Göztepe maçında fatura iki polis müdürüne kesildi: Görevden alındılar Ters yönde kafa kafaya facia: Ölü ve yaralılar var Ters yönde kafa kafaya facia: Ölü ve yaralılar var MİT, suç örgütü liderini Türkiye'ye getirdi MİT, suç örgütü liderini Türkiye'ye getirdi İstanbul ve Ankara'da bazı yollar trafiğe kapatıldı İstanbul ve Ankara'da bazı yollar trafiğe kapatıldı Kayıp Narin'in ağabeyi için karar verildi Kayıp Narin'in ağabeyi için karar verildi Büyük zafer 102 yaşında Büyük zafer 102 yaşında İstanbul'da kanlı kavga: 1 ölü, 1 ağır yaralı İstanbul'da kanlı kavga: 1 ölü, 1 ağır yaralı
Beşiktaş'tan 5 gollü galibiyet: UEFA Avrupa Ligi'ne kaldı Beşiktaş'tan 5 gollü galibiyet: UEFA Avrupa Ligi'ne kaldı Bakan Fidan'dan vize serbestisi açıklaması: ''Sadece 6 kriter kaldı'' Bakan Fidan'dan vize serbestisi açıklaması: ''Sadece 6 kriter kaldı'' Meteoroloji'den sel uyarısı: 11 ilde kuvvetli yağış bekleniyor Meteoroloji'den sel uyarısı: 11 ilde kuvvetli yağış bekleniyor İş yerine ''tazminat'' kurşunu: Korku dolu anlar kamerada İş yerine ''tazminat'' kurşunu: Korku dolu anlar kamerada Nilüfer Belediyesporlu voleybolcu evinde ölü bulundu Nilüfer Belediyesporlu voleybolcu evinde ölü bulundu Türkiye'nin konuştuğu genç kadın tahliye edildi Türkiye'nin konuştuğu genç kadın tahliye edildi Merkez Bankası'ndan zorunlu karşılık adımı Merkez Bankası'ndan zorunlu karşılık adımı Kapadokya'da 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusu Kapadokya'da 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusu İşte 30 Ağustos’ta zaferi getiren Atatürk’ün dahiyane savaş planı İşte 30 Ağustos’ta zaferi getiren Atatürk’ün dahiyane savaş planı