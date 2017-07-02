İzmir'deki büyük yangında ilk şüphe

İzmir'in Menderes İlçesinde ormana sıçrayarak geniş bir alanda etkili olan yangına 2 bin personel, 9 helikopter, 4 uçak, 128 arazöz ve 11 dozerle müdahale ediliyor. Jandarma ekipleri yangının çıkış nedenini belirlemek için alevlerin ilk başladığı yer olan Deliömerli köyünde inceleme yaptı. Yangının çıkış noktasında cam içki şişesi bulunduğu belirtiliyor. Cam şişe kırıklarının yüksek sıcaklıkta mercek etkisi yaparak yangına sebebiyet vermiş olabileceği ihtimali de araştırılıyor.

Şaşal Mahallesi yakınlarında dün 12.55'de makilik arazide başlayan ve çevredeki ormana sıçradıktan sonra geniş bir alanda etkili olan yangını söndürme çalışmaları havadan ve karadan sürüyor. Yangın söndürme çalışmalarına, Orman Genel Müdürlüğüne bağlı çevre il ve ilçelerdeki ekiplerden 2 bin personel, 9 helikopter, 4 uçak, 128 arazöz ve 11 dozerle katılıyor.

Belli bölgelerde kısmen kontrol altına alınan yangın, Tahtalı Baraj Gölü havzası çevresi ile Gümüldür Mahallesi'nin bulunduğu ilçenin Güney, Batı ve Kuzeybatı istikametinde ilerlemeyi sürdürüyor.

Orman Genel Müdürü İsmail Üzmez'in de katıldığı söndürme çalışmasında tüm ekipler, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'nün Menderes-Gümüldür yolu üzerinde oluşturduğu kriz merkezinden yönlendiriliyor. Ekiplerin yangını söndürmek için yoğun çaba harcamasına karşın, ormanlık alanda yer yer büyük alevlenmeler görülüyor. Yangın nedeniyle gökyüzünü is bulutu kaplarken, dumandan etkilenmelerin önüne geçilmesi için Menderes-Gümüldür yolu da çift taraflı olarak trafiğe kapatıldı. Jandarma ekiplerinin önlem alarak kontrol noktası oluşturduğu yolda sadece görevli kişilerin araçlarının geçişine izin veriliyor.



KIRIK CAM PARÇALARI MI?

Bu arada Menderes İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipleri de yangının ilk çıkış noktası olarak belirlenen Deliömerli köyü yolunun üst kesimindeki makilik alanda inceleme yaptı. Jandarma ekipleri, sabotaj amaçlı kullanılmış olabileceği değerlendirilen benzin ve tiner kokusuna duyarlı dedektör köpeğin yardımıyla bölgede çalışma başlattı. Ekiplerin yaptığı incelemede alevlerin başlangıç noktasında cam içki şişesi bulunduğu öğrenildi.

500 HEKTARDAN FAZLA ALAN ZARAR GÖRDÜ

Orman ve Su İşleri Bakanlığı Orman Genel Müdürü İsmail Üzmez, Gümüldür’de orman yangının sürdüğü alanda yaptığıÿaçıklamada, "Yangında son durum iyiye doğru gidiyor. Dünkü çok kötü hava şartları yok. 500 hektarın üzerinde alan zarar gördü iki üç nokta kaldı. Havadan ve yerden dozer ve itfaiyelerle canhıraş çalışıyoruz" dedi.

Türkiye’nin Edirne’den Adana’ya kadar bütün gücünü buraya aktardıklarını 9 helikopter, 4 uçak, 128 itfaiye ve 2 bine yakın işçi, mühendis, memur olarak çalıştıklarını belirten İsmail Üzmez, şunları söyledi:

"Genel müdür olarak başındayım. Rüzgarın yön değiştirmesi bize sıkıntı veriyor. Alevlerin 4 saatte 6- 7 kilometre gittiğini gördük. Bu işin sonuçlandırılması oldukça zor. Gece uçuşlarımız yok. Gün ışır ışımaz sabah 05.00’te havalandık. Saat 06.09 Balıkesir’den gelen helikopterimiz su dolum esnasında düştü. Suya yakın olmasından dolayıÿ5 personelin tamamı yüzerek çıktı, cankurtaran simit attı. Gaziemir Devlet Hastanesi’nden geliyorumÿ ağır bir yaralanma yok. Bu bakımdan rahatladık. Helikopterin düşüş nedeni sanırım dönüş esnasındaÿgüç kaybı oldu. Allah kaza bela vermesin. Canla- başla, gece- gündüz çalışıyorsunuz. Orada helikopter düştü ben her türlü parçalarını görmeme rağmen çalışmaları sürdürdüm, takviye gönderdim."Orman Genel Müdürü Üzmez, sıcaklığın mevsim normallerinin üzerinde sürdüğü şu gülerde vatandaşları ateşten uzak durmaları konusunda uyararak, "Piknik ateşi, avcı ateşi, çoban ateşi, sigara ateşi, belediyelerin çöplük ateşleri, bağ- bahçe ateşleri, anızlar yakılıyor oradan alevler ormana geçiyor ve akciğerlerimiz yanıyor. 120 yıllık ağaçlar 30 saniyede yok oluyor. İki hafta sıcaklık mevsim normallerinin üzerinde seyrederken ateşle uğraşmayın. Ateşsiz piknik yapın. Orman yangınlarını gözetleyen bin 176 kulemiz var. Bizim gözümüz kulağımız olun. Alo 177’yi 7 gün 24 saat ücretsiz olarak çevirin. Bu ormanlarımızı akciğerlerimizi kurtarmış oluruz" dedi.

HELİKOPTER PERSONELİ BÖYLE KURTARILDI

Yangın söndürme çalışması sırasında yangına müdahale eden helikopterlerden birin ’bambi’ adı verilen su tankı Tahtalı Barajı’nda su aldığı sırada bir cisme takılması sonucu düştü. 3’ü pilot 5 personel kendi imkanlarıyla helikopterden çıktı. Su üstünde bekleyen Rus Alex Kamormov (57), Rus Votintcev Aleksal (29), Rus Dimitri Khazov (39), Alper Ereneydın (30), Muhterem Gürtekin’e kazayı gören diğer helikopterden can yelekleri atıldı.

Kurtarma çalışmalarına yangın nedeniyle evlerinden çağrılan ve gözetleme ile görevlendirilen İZSU güvenlik görevlileri kazayı kurtarma botuna haber verdi. Kurtarma botunda görevli güvenlik görevlileri Zeki Üstbaş ve güvenlik şefi Çetin Aydın yaralılara müdahale içi botla baraja açıldı. Helikopter personeline yaklaşan Zeki Üstbaş ve Çetin Aydın, ilk önce yaralı ve yüzme bilmeyen 2 personeli bota aldı. Burada yaralı ve bilinci kapalı olan personele Çetin Aydın tişörtüyle tampon yaparak ilk yardım uyguladı. Ardından diğer 3 kişiyi de alarak kıyıya çıkardı. Kıyıda daha önceden haber verilen 112 ekibi yaralıları alarak hastaneye nakletti.

Botta görevli Zeki Üstbaş, kaza anını anlatırken şunları söyledi:

"Biz yangın için yaklaşık 18 saattir görev başındayız. Tahtalı Barajı’ndan su alarak İzmir’in su ihtiyacının büyük bölümünü karşılayan su alma yapısının yangından etkilenmesini önlemek amacıyla çalışıyoruz. Ancak yangına müdahale devam ederken, su almak için baraja yaklaşan helikopterlerden biri düştü. Güvenlik şefimiz Çetin Aydın kazayı fark ederek hemen kurtarma botuyla açılma talimatı verdi. Kendisiyle birlikte botla kaza yerine yaklaşarak yaralılara müdahale ettik. Önce yaralı personeli, sonra yüzme bilmeyeni aldık. Diğer 3 personeli aldıktan sonra kıyıya doğru harekete geçtik. Bu sırada şefim Çetin Aydın, başı kanayan yaralıya tişörtüyle tampon yaparak ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. Biz yaralıları kıyıda bekleyen 112 ekibine teslim ettik."

Güvenlik şefi Çetin Aydın ise "Saat 13.30 itibariyle güvenlik amirimiz Metin Acim’in talimatı doğrultusunda tüm vardiya ekibimi saat 14.30’da Tahtalı Barajında hazır bulunacak şekilde göreve çağırdım. Yaklaşık 80 kişilik bir ekibimizle tepelerde ve kritik noktalarda, havza kenarlarında gözetleme görevine başladık. Amacımız hem yangına müdahaleyi kolaylaştırmak hem de kentimize büyük oradan su sağlayan barajımızın su alma yapısını korumak. Bu sırada yangına müdahale devam ederken su almak için tankını suya daldıran helikopterin düştüğünü gördüm. Hemen harekete geçerek botla açıldık. Biz bu botla zaten hem kendi personelimizin hem de çevredeki köylülerin tahliye edilerek karşı kıyıya ulaşımı için 24 saat hazır bekliyoruz. Kazaya da zamanında müdahale ederek yaralıların daha kötü bir sonuç yaşanmadan tahliyesini sağladık" dedi.

İZSU GÜVENLİK AMİRİ

Güvenlik Amiri Metim Acim, yangının başladığı andan itibaren üst makamları bilgilendirdikten sonra tüm personeli göreve çağırdıklarını belirterek, şunları söyledi:

"Biz yangının ilk anından itibaren müdahale yardım için çalışmalarımıza başladık. İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Grubu, barajdan yola kadar yaklaşık 3 kilometre uzunluğunda boru hattı hazırladı. Bizim ve İZSU’nun personeli bu çalışmalara ve yol güvenliğine yardım etti. Şuan yangına hem havadan hem de bu boru hattıyla su alan arazözlerle müdahale devam ediyor. Yangın Gümüldür bölgesine doğru sıçradığı için 25 güvenlik görevlisi ile birlikte çalışmalara yardım etmek üzere o noktaya intikal ettik. Yangın büyük oranda söndürüldü. Soğutma çalışmaları ve küçük çaplı yangın alanlarına müdahale devam ediyor. Bizim İZSU güvenliği olarak önceliğimiz su alma tesisinin korunması. Çünkü bu tesisin zarar görmesi durumunda telafisi 2 ayı bulabilir. Sıcakların rekor seviyeye ulaştığı yaz ayında İzmir’in susuz kalması zor bir durum. Yangının ilk başladığı andan itibaren İZSU Genel Müdürlüğümüz ile irtibat halindeydik. Sürekli koordinasyon yapılarak köylülerin tahliyesi için hazır bulunuyoruz."