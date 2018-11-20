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  4. 20 Kasım 2018 08:33

İzmir'den kötü haber ! Kadın polis memuru ağır yaralandı

İzmir'in Gaziemir ilçesinde, panelvan aracın çarptığı kadın polis memuru Buket K., ağır yaralandı.

İzmir'den kötü haber ! Kadın polis memuru ağır yaralandı
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İzmir'in Gaziemir ilçesinde, görevli olduğu kapama noktasında yolun karşısında geçmek isteyen 28 yaşındaki polis memuru Buket K., panelvan aracın çarpması sonucu ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan polisin hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi.

Kaza, akşam saatlerinde İzmir- Aydın Karayolu Adnan Menderes Havalimanı yakınlarında meydana geldi. İzmir'den Torbalı yönüne giden S.A. (28) yönetimindeki 43 DA 218 plakalı panelvan araç, kapama noktası yakınlarında yolun karşısına geçmek isteyen kadın polis memuru Buket K.'ya çarptı. Çarpanın etkisiyle metrelerce savrulan talihsiz polis ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla gelen sağlık ekipleri, Buket K.'yı ambulansla Gaziemir Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Buradan da Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edilen Buket K.'nin hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi. 

İL EMNİYET MÜDÜRÜ İNCELEMELERDE BULUNDU
İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın da kaza yerinde gelerek incelemelerde bulunurken, Buket K.'nın kapama noktasında görevli olduğu öğrenildi. Araç sürücüsü S.A. gözaltına alındı.
Kazayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor. 

 

DHA

izmir , gaziemir , trafik kazası
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