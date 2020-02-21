''İzmir'e gideceğim'' demişti... Böyle bulundu !

Muğla'nın Dalaman’ın Kavacık Mahallesi’nde ormanlık alanda bir çoban, erkek cesedi görmesi üzerine jandarma ekiplerine haber verdi. Yapılan incelemede cesedin üzerinde yaklaşık 15 aydır aranan Burhan Aykurt’a ait olduğu belirlenen kimlik bulundu. Ceset cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Muğla Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

Özel şirkette dağıtım elamanı olarak çalışırken, yıllık izine ayrılıp ‘İzmir'e gidiyorum' dedikten sonra ortadan kaybolan 35 yaşındaki Burhan Aykurt için ağabeyi Mahmut Aykurt, Müge Anlı’nın Tatlı Sert programına çıkmıştı.

PROGRAMA ÇIKMAMA KARARI ALMIŞTI

Müge Anlı’nın sorularına çelişkili cevaplar vermesi üzerine Burhan Aykurt’un cinayete kurban gitmiş olabileceği üzerinde durulmuştu. Son olarak Mahmut Aykurt, programa çıkmama kararı almıştı.