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İzmir’i sağanak vurdu: Ev ve iş yerleri sular altında

İzmir’i sağanak vurdu: Ev ve iş yerleri sular altında

İzmir’de kent genelinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle ev ve iş yerlerini su bastı, yol çöktü. Su baskınlarına karşın bazı iş yeri sahipleri günün ilk ışıklarına kadar nöbet tutacaklarını ifade etti.

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü’nün yapmış olduğu sağanak yağış uyarısının ardından kent genelinde etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Birçok ilçede etkili olan sağanak vatandaşlara zor anlar yaşatırken, Bornova ilçesinde Ersoy Caddesi kavşağında yol çöktü. Konak ilçesi Güzelyalı Mahallesi Mithatpaşa Caddesi’nde bulunan ev ve iş yerlerini ise su bastı.

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“Evimi su bastı ve eşyalarımın birçoğu su içerisinde kaldı"

Mithatpaşa Caddesi üzerinde bulunan 6 katlı binanın bodrum katında yaşayan İlyas Karakoç’un (62) evinde su baskını meydana geldi. Eşyalarının su içerisinde kaldığını belirten Karakoç, “Sağanak yağış nedeniyle evimi su bastı ve eşyalarımın birçoğu su içerisinde kaldı. Dün geceden bu yana nöbetteyim, itfaiyeden yardım istedim ve gelip suyu tahliye etme konusunda yardımcı oldular” dedi.

“Yıllardır biz böyle kendi imkanlarımız ile mücadele ediyoruz”

Sağanak yağış nedeniyle Mithatpaşa Caddesi üzerinde bulunan iş yerinin su basan işletme sahibi Övünç Ünlü (36) ise, “Kendi imkanlarımız ile yaklaşık 2 saattir dükkana dolan suyu boşaltıyoruz. Etrafta hiç kimse yok. Yıllardır da biz böyle kendi imkanlarımız ile mücadele ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Su baskını kameraya yansıdı

Cadde üzerinde bulunan Ünlü’nün iş yerinde yaşanan su baskını ise güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde cadde üzerinde biriken yağmur sularının araçların geçişi ile birlikte kaldırımı aşıp iş yerine girdiği anlar anbean kameraya yansıdı.

Öte yandan, itfaiye ve polis ekipleri sağanak nedeniyle teyakkuz halinde olurken, araç sürücüleri ise yollarda biriken sular nedeniyle zor anlar yaşadı. Bazı dükkan sahiplerinin ise sağanak nedeniyle günün ilk ışıklarına kadar iş yerlerinde nöbette olacakları öğrenildi.

Etiketler izmir sağanak yağmur yağış
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