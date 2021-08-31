İzmir'in göbeğinde cemaat dehşeti: Halkı canından bezdirdi

İzmir Konak’taki Mersinpınar semtinde İsmailağa Cemaati’ne bağlı olduğu iddia edilen Sıla Vakfı üyeleri halkı canından bezdirdi.

İzmir’in Konak ilçesindeki Mersinpınar semtinde, İsmailağa Cemaati’ne bağlı olduğu belirtilen Sıla Vakfı, halkı canından bezdirdi.

BirGün’den Aycan Karadağ'ın haberine göre, mahalle sakinlerinin iddiasına göre, bazı cemaat üyeleri Mersinpınar sokaklarında silahla geziyor, sürekli teftiş yapıyor, herkesin yaşamına karışıyor, kendilerini dinlemeyenleri ise tehdit ediyor.

Geçen cumartesi gecesi mahallede meydana gelen bir çatışma ise mahalleliyi daha da tedirgin etti. Cumartesi gecesi cemaat üyesi bir grup ile başka bir grup arasında silahlı çatışma yaşandı. Çıkan çatışmada olayla hiçbir ilgisi bulunmayan T.B. yaralandı; bazı ev, dükkân ve araçlarda hasar meydana geldi.

Çatışmanın nedeni toplumsal yaşama müdahaleden kaynaklanmasa da mahalleli, Sıla Vakfı’ndan şikâyetçi.

Mersinpınar’da yaşayan bir esnaf, cemaat üyelerinin içki satışını engellemek istediğini öne sürüyor. “Mahallede bu cemaat ile sorun yaşamayan kimse kalmadı” diyen esnaf, şunları dile getiriyor:

“Mahalleli olarak bunları istemiyoruz. Ama burada çok güçlülüler. Doğal olarak korkuyoruz. Tekellerde içki satışını istemiyorlar. Buna müdahale etmeye çalışıyorlar. Baskı politikası güdüyorlar.”

BİRÇOĞU SİLAHLI

Geçen günlerde çıkan silahlı çatışmaya da değinen esnaf, bir cemaat üyesinin elinde “Kalaşnikof tüfeğinin” bulunduğunu iddia ediyor:

“Çoğu insan korktuğu ve başına iş almamak için bir şey diyemiyor. Birçoğu silahlı... Bu silahları nereden buluyorlar, bilmiyorum. 5 senedir mahallemizde böyleler…”

Esnaf, geçmiş yıllarda da son çatışmaya benzer olaylarının yaşandığını da belirtiyor:

“Geçtiğimiz yıllarda da mahallede bir kavga olmuştu. Onlardan 10 kişinin elinde ‘keleş’ vardı. Mahallede keleşlerle dolaşıp, ‘Allahu Ekber’ sloganı attılar. Bunlar İzmir’in merkezinde oluyor. Şaka gibi.”

Esnafın iddialarının bir benzeri, ismini vermek istemeyen bir genç tarafından da dile getiriliyor. Mahalle sakini genç, ‘cemaatin mahalleyi adeta ele geçirdiğini’ şu sözlerle anlatıyor:

“Birçok arkadaşımız onların arasına katıldı. Fikri onlar gibi değil, biliyoruz. Ama ‘güç onlarda’ diyerek, onlarla beraber hareket ediyorlar.”

Gencin iddiasına göre, cemaat üyeleri evine gelip, kendisini ailesine bile şikâyet etmiş. “Bize katılmazsa serseri olacak dediler” ifadesini kullanıyor.

HER ŞEYE KARIŞIYORLAR

İsmini vermek istemeyen bir başka yurttaş da şunları kaydediyor:

“Bir arkadaşımız, eve kız arkadaşını getirdi diye ona laf ettiler. Tehdit ettiler ama onlara ne! Her şeye karışıyorlar. ‘Uyuşturucuya karşıyız, gençleri koruyoruz’ diyerek buralarda ahkâm kesiyorlar. Dışarıda oturuyorum, bunlar geliyor, ‘Burada oturamazsın’ diyor. ‘Neden’ diye sorduğumda, ‘Uyuşturucu mu içiyorsun, belli değil’ diyorlar. İçmediğimi söylüyorum bu sefer, ‘Burada milletin eşi, kızı geçiyor. Rahatsız oluyor’ diyorlar. Mahallede oturmak için bile bunlardan izin almamız gerekiyor.”

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Okulda etkinlik düzenlemişlerdi

Sıla Vakfı, geçen yıl ocak ayında Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Anadolu İmam Hatip Lisesi spor salonunda toplantı düzenlemişti. Etkinlikte “Cübbeli Ahmet” olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü bir konuşma yapmış; cüppe ve sarıklı yüzlerce katılımcının doldurduğu salonda tekbirler getirilmişti. Etkinlik sırasında, salonda var olan Mustafa Kemal Atatürk posterinin ve Atatürk’ün sporcularla ilgili sözlerinin üzeri kapatılmıştı.

Birgün