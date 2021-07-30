İzmir'in iki ilçesinde orman yangını

İzmir'in Kiraz ve Ödemiş ilçelerinde ormanlık alanda yangın çıktı. Yangınlara havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Kiraz ilçesinde Mersinlidere ve Olgunlar mahalleleri arasında, ormanlık alanda saat 14.00 sıralarında yangın çıktı. Bölgeye İzmir Orman Müdürlüğü'ne bağlı 1 helikopter, 4 arazöz ve orman işçisi sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor. ÖDEMİŞ'TE YANGIN Ödemiş'in Gölcük Mahallesi'ndeki ormanlık alanda, saat 15.00 sıralarında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı. Bölgeye İzmir Orman Müdürlüğü'ne bağlı 1 helikopter ve 5 arazöz, orman işçileriyle sevk edildi. Ekiplerin yangına havadan ve karadan müdahalesi sürüyor. DHA