  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. İzmir'in incisi Çeşme'de orman yangını

İzmir'in incisi Çeşme'de orman yangını

İzmir'in Çeşme ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Çeşme Marina yakınlarındaki makilik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangına İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 4 helikopter, 2 uçak, 21 arazöz, 6 su tankeri ile 2 dozer sevk edildi.

Yerleşim alanlarına yakın konumdaki yangın ekiplerin çalışması sonucu yangın kontrol altına alındı. Ekiplerin bölgedeki soğutma çalışmaları sürüyor.

DHA

Etiketler izmir çeşme orman yangını
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Damada ''Türk işkencesi!'' Evlendiğine evleneceğine pişman ettiler
''Osuruk koklamak faydalıdır'' diyen profesör sosyal medyayı salladı
Sosyal Konut Projesi'nde 25 soru 25 cevap! Bakanlık tek tek yanıt verdi
Diyanet'ten kiralık takı fetvası
Pınar Altuğ gençlik fotoğrafını paylaştı; göğüs dekoltesi olay oldu
Emeklilikte Yaşa Takılanların beklediği tarihi Bakan Bilgin açıkladı
Erdoğan Central Park'ı gezdi; Amerikalılara ''sigara'' uyarısı yaptı
Kardeşine laf atan magandalara dehşeti yaşattı
Sınır karakoluna hain saldırı: Şehidimiz var!
Cübbeli Ahmet'ten ''gıda stoklayın'' çıkışı