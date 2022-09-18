İzmir'in incisi Çeşme'de orman yangını
İzmir'in Çeşme ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.
Çeşme Marina yakınlarındaki makilik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Yangına İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 4 helikopter, 2 uçak, 21 arazöz, 6 su tankeri ile 2 dozer sevk edildi.
Yerleşim alanlarına yakın konumdaki yangın ekiplerin çalışması sonucu yangın kontrol altına alındı. Ekiplerin bölgedeki soğutma çalışmaları sürüyor.
DHA
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol