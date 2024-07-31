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İzmir'in tatil cennetinde orman yangını

İzmir'in tatil cennetinde orman yangını
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İzmir'in Çeşme ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Alevlere, havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Çeşme ilçesinin Germiyan Mahallesi yakınlarındaki ormanda, bugün saat 11.30 sıralarında yangın çıktı. Mahallelinin ihbarı üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 3 uçak, 5 arazöz ve çok sayıda orman işçisiyle yangına müdahale sürüyor. 

DHA

Etiketler izmir Çeşme orman yangını
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