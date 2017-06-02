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  4. 02 Haziran 2017 15:14

İzmirli ünlü iş adamının akılalmaz ölümü

İzmir Bornova'da bahçesindeki ağacı budarken düşen iş adamı Ahmet Danacı hayatını kaybetti.

İzmirli ünlü iş adamının akılalmaz ölümü
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İzmir’in Bornova ilçesinde bahçesindeki bekçi kulübesinin üzerinde ağaç budadığı sırada dengesini kaybederek düşen ünlü iş adamı 70 yaşındaki Ahmet Danacı, hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, Dün akşam saatlerinde Çiçekli Mahallesi Akasya Sokak’ta meydana gelen olayda 70 yaşındaki Ahmet Danacı, evinin bahçesindeki ağaçları budamak için bekçi kulübesinin üzerine çıktı. Ağaçları budamaya başlayan Danacı, bir anda dengesini kaybederek yaklaşık 10 metre yükseklikten yere düştü. Danacı’nın düştüğünü gören yakınları durumu hemen sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrolün ardından Danacı’nın hayatını kaybettiğini belirtti. Danacı’nın cansız bedeni savcılık incelemesinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu’na kaldırıldı.

Işıkkent Merkez Camii’nde ikindi namazının ardından kılınacak cenaze namazıyla son yolculuğuna uğurlanacak olan Danacı’nın, İzmir’in tanınmış iş adamlarından Danacı Ayakkabı Yönetim Kurulu Başkanı olduğu öğrenildi.

İHA

Ahmet Danacı , izmir , ağaç budamak