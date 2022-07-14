İzne çıkan asker baba evinde dehşet saçtı

Ordu'da askerden hava değişimine gelen Emirhan G. tartıştığı babası, annesi ve kız kardeşini bıçakladı. Hastaneye kaldırılan baba Adem G. hayatını kaybetti.

Ordu'nun Ünye ilçesinde, askerden hava değişimi iznine gelen Emirhan G. (27), tartıştığı babası Adem (58), annesi Adile (58) ve kız kardeşi Gizem (20) G.'yi bıçakladı.

DHA'nın haberine göre hastaneye kaldırılan Adem G., hayatını kaybetti; yaralı anne- kız tedaviye alındı.

Olay, gece saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre psikolojik sorunları olan ve askerden hava değişimi iznine gelen Emirhan G., bilinmeyen nedenle ailesi ile tartıştı.

GÖZALTINA ALINDI

Tartışmanın büyümesi üzerine Emirhan G., mutfaktan aldığı bıçakla önce babası Adem G.'yi ardından annesi Adile ve kız kardeşi Gizem G.'yi bıçakladı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı olan Adem G. ile Adile ve Gizem G., ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Ünye Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Adem G., yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Anne ve kızının tedavileri ise devam ediyor. Emirhan G., gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

DHA