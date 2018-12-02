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  4. 02 Aralık 2018 09:46

İzne çıkan asker kazada öldü

Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışan Tayfun Akcan (20) otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Akcan'ın Ankara'da vatani görevini yaptığı ve izinde olduğu öğrenildi.

İzne çıkan asker kazada öldü
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Kaza, dün akşam saatlerinde Aydın-İzmir Karayolu üzerindeki dinlenme tesisinde meydana geldi. Ankara'da askerlik yaptığı öğrenilen Tayfun Akcan, izin alarak memleketi Muğla'ya doğru otobüsle yola çıktı. DHA'nın haberine göre; otobüs, Sultanhisar ilçesi yakınlarındaki dinlenme tesisinde mola verdi.

Otobüsten inen Akcan, yolun karşısına geçmeye çalışırken Denizli istikametinden gelen M. E. yönetimindeki otomobilin çarpması sonucu metrelerce sürüklenerek ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Akcan, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Otomobil sürücüsü M.E. ise jandarma tarafından gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

DHA

trafik kazası , asker , aydın
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