İzne çıkan polisin dikkati yakalattı

Abant'a tatil için giden Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği'nde görevli polis memurunun ihbarı üzerine yakalanan, İstanbul'da 27 ayrı hırsızlık olayını gerçekleştirdikleri iddiasıyla aranan 3 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Bolu’da aileleri ile birlikte tatil yaptıkları 5 yıldızlı otelde yakalanan 3 hırsız adliyeye sevk edildi. Poliste yapılan sorgularının ardından 27 ev, 4 oto hırsızlığı suçundan haklarında işlem yapılan şüphelilerin, geçtiğimiz Mart ayında Üsküdar’da inşaatçı iş adamının villasından 800 bin dolar nakit paranın çalınması olayının da failleri olduğu belirlendi. Öte yandan şüphelilerin aynı otelde ailesiyle birlikte tatile gelen Hırsızlık Büro Amirliğinde çalışan bir polis memuru tarafından tanınmalarının ardından yakalandıkları ortaya çıktı.

5 YILDIZLI OTELDE OPERASYON YAPILDI

Bolu, Abant’ta 5 yıldızlı bir otelde geçtiğimiz günlerde düzenlenen operasyonda polisi 3 yıldır peşlerinde koşturan 3 hırsız, aileleri ve dadıları ile birlikte tatil yaparken yakalanmışlardı. Otele kayıt yaptırırken sahte kimlik kullandıkları öğrenilen, şüpheliller Orhan G.(23), Vedat G.(32) ve Eren A.(29) İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğünde sorguya alınmışlardı.



Poliste yapılan sorgularında şüphelilerin özellikle Boğaz bölgesinde bulunan lüks villa ve evlere girerek hırsızlık yaptıkları tespit edildi. Şüphelilerin geçtiğimiz mart ayında Üsküdar’da inşaat işleriyle uğraşan bir iş adamının evinden içinde 800 bin dolar bulunan Kasanın çalınması olayının da failleri olduğu tespit edildi. Polis şüphelilerle ilgili 27 ayrı ev hırsızlığı ile 4 ayrı oto hırsızlığı suçlarından işlem yaptı. Şüphelilerin daha önceden de hırsızlık suçlarından polise geliş kayıtlarının bulunduğu ayrıca kesinleşmiş hapis cezası aldıkları öğrenildi.

KULLANDIKLARI 400 BİN LİRALIK LÜKS ARACA EL KONDU

Polis yaptığı soruşturmada şüphelilerin kullandığı ve piyasa değeri 400 bin lira olan son model lüks otomobilin çalıntı olmadığını tespit etti. Şüphelilerin bir arkadaşının üzerine olan otomobile hırsızlık parasıyla alındığı değerlendirilerek el kondu.

Öte yandan şüphelilerin kendileriyle aynı otelde ailesi birlikte tatil yapan bir polis memurunun dikkati sayesinde yakalandığı belirtildi. Hırsızılık Büro Amirliğinde çalıştığı öğrenilen polis memurunun, şüphelileri tanıdığı, kontrol ettiğinde sahte kimlikle kayıt yaptırdıklarını tespit edip İstanbul’daki meslektaşlarını aradığı öğrenildi. Polis memurunun ikazı üzerine alarma geçen Hırsızlık Büro Amirliğinin operasyon düzenleyerek şüphelileri gözaltına aldığı belirlendi.