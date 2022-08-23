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İznik Gölü'nde korkutan yangın

İznik Gölü'nde korkutan yangın

İznik Gölü sahilinde bulunan sazlık alanda yangın çıktı. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

Türkiye'nin beşinci büyük gölü olan İznik Gölü'nde saat 20.45 sıralarında alevler yükselmeye başladı. Orhangazi ilçesi Kırsalçakırlı Mahallesi'nin alt kısmına denk gelen alanda çıkan yangına, Bursa Büyükşehir Belediye İtfaiye, Bursa Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerince müdahale ediliyor. 5 dönümlük alanda etkili olan alevler kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Etiketler iznik göl yangın
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