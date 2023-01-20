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İznik'teki göl kıyısında korkutan yangın

İznik'teki göl kıyısında korkutan yangın
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Bursa'nın İznik ilçesinde göl kıyısındaki sazlık alanda yangın çıktı. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Bursa'nın İznik ilçesinde sazlık alanda yangın çıktı.

İlçeye bağlı kırsal Çakırca Mahallesi sınırları içinde İznik Gölü yakınındaki sazlık alandan dumanların yükseldiğini görenler, durumu itfaiyeye bildirdi.

Bunun üzerine bölgeye Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı çok sayıda ekip sevk edildi.

Yangının daha fazla alana yayılmaması için tedbir alan ekipler, alevleri kontrol altına almaya çalışıyor.

Etiketler bursa iznik yangın orman
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