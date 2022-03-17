Jaguarlı yasak aşk cinayetinde yeni gelişme: Olayı bilseydim ben öldürürdüm

Büyükçekmece’de 21 Haziran 2021 tarihinde meydana gelen yasak aşk cinayetinin davasında öldürülen genç kızın babası, ''Ben olayı bilseydim şimdi sanıkların yerinde ben olacaktım. Şikayetçi değilim' dedi.

Büyükçekmece’de aralarında ilişki olduğu iddia edilen Adalet B. ve Gökhan D.’nin öldürülmesine ilişkin 5 sanığın yargılandığı davanın görülmesine başlandı. Cezaevinden çıkan Mahmut B. eşi Adalet B.’nin başkasıyla ilişkisi olduğunu öğrenmiş, Mahmut B., 21 Haziran 2021 günü eşinin akıllı saatinden gelen konumu görünce, eşinin ağabeyi Selahattin E.’i ve kendi kardeşi Fırat B.’yi yanına alarak Büyükçekmece’ye gitmişti.

GENÇ KADININ ÜSTÜNDEN ARAÇLA GEÇTİLER

Parkta karısı Adalet B. ile Gökhan D.’yi gören Mahmut B., önce Gökhan D.’yi bıçaklamış ardından ateş ederek öldürmüştü. Selahatttin E. ise kardeşi Adalet B.’yi zorla araca bindirmişti. Adalet B. yolda ilerleyen araçtan düşmüş ardından üzerinden Mahmut B.’nin kardeşi Fırat B.’nin kullandığı Jaguar marka araç geçmişti. Adalet B. olay yerinde hayatını kaybetmişti.

Bakırköy 18. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen ilk duruşmada tutuklu sanıklar Mahmut B., Fırat B., Furkan Özcan ve Öznur E. hazır bulundu. Duruşmaya maktullerin aileleri de katıldı. Savunması sorulan Mahmut B., eşinin telefonunda Gökhan D. ile mesajlaşmaları görünce boşanacağını söyleyip çocukları da yanına alarak ayrıldığını belirtti. Olay günü akıllı saatten konum geldiğini söyleyen Mahmut B. “Eşimin intihar edeceğini düşünerek konumun gösterdiği Büyükçekmece’ye gittim. Burada Gökhan D. ile karşılaştım. Gökhan burada bıçak çekti. Boğuşurken bıçak yere düştü ve ben aldım. Gökhan’ı bıçakladım. Sonra koşmaya başlayınca silahla ateş ettim. Arabayla olay yerinden ayrılırken Adalet’in ağabeyi Selahattin indi. Daha sonra arabada bir ses oldu. Adalet arabada yoktu. Olay yerine Adalet’in arabadan düştüğünü düşünerek geri döndüm ama polisleri gördüğümde korktum ve kaçtım” dedi.

''BİR ŞEYİN ÜSTÜNDEN GEÇTİM''

Mahmut B.’nin kardeşi Fırat B. ise “Ağabeyim önden gidiyordu ben de araçla onu takip ediyordum. Bir şeyin üstünden geçtim. Hava yastıkları patladı. Arabayı tekrar çalıştırmak istedim ancak çalışmadı. Polislerin yaklaştığını görünce kaçtık” dedi.

'SENİ DE ÖLDÜRÜRÜM'

Olay günü Adalet B.’nin yanında olan kuzeni sanık Öznur E. ise Gökhan D. ile Mahmut B. arasında geçen kavgayı görmediğini söyleyerek “Arabanın önünde silah sesi duydum. O esnada çok korktum. Selahattin abi öne bin dedi öne bindim. Arabadayken Mahmut B. tarafından sürekli darp edildim. İlk ben indirildim arabadan. Ben arabadayken Adalet abla arabadaydı. Olay günü ne Mahmut B.’ye ne Selahattin E.’e parkta olduğumuzu söylemedim. Ben arabadan inerken Mahmut B. bana ‘bu olayları birinden duyarsam seni de öldürürüm’ dedi” şeklinde savunma yaptı.

ADALET BİKE'NİN BABASI: OLAYLARI BİLSEYDİM ŞİMDİ ONLARIN YERİNDE BEN OLACAKTIM

Duruşmada beyanda bulunan Adalet B.’nin babası Mehmet E., “Ben olayı bilseydim şimdi sanıkların yerinde ben olacaktım. Şikayetçi değilim” dedi. Gökhan D.’nin babası Arap D. ise “Davacı değilim. Yüce adalete güveniyorum. Ben sanık tarafını tanıdığım için memnun oldum. Keşke bu olanlar olmasaydı” şeklinde konuştu. Gökhan D.’nin ağabeyi Hüseyin D. ile Adalet B.’nin kardeşi Melek E. ise olay nedeniyle sanıklardan şikayetçi olduklarını söyledi.

Duruşma eksikliklerin giderilmesi için ertelendi.

İDDİANAMEDEN

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, 21 Haziran 2021’de Büyükçekmece’de meydana gelen olay anlatılmıştı. İddianamede, güvenlik kamerası görüntüleri ve tanık ifadeleri göz önüne alındığında sanıkların aynı fikir eylem birlikteliği içerisinde hareket ettikleri belirtilmişti. Maktul Gökhan D.’yi Mahmut B.’nin bıçakla ve silahla öldürdüğü iddianamede anlatılmıştı. Sanıkların maktul Adalet B.’yi şüpheli Selahattin adına kayıtlı araca zorla bindirdikleri daha sonra E-5 güney yol sol şeridine attıkları ve arkadan gelen şüpheli Fırat B.’nin idaresindeki Jaguar marka araç ile maktulün üzerinden geçerek öldürdükleri iddianamede ifade edilmişti. Hazırlanan iddianamede Mahmut B., Fırat B., Öznur E., Selahattin E. ve Furkan Özcan hakkında ‘töre saikiyle kasten öldürme’ suçundan 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edilmişti.