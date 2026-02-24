Jandarma adım adım iz sürdü: İstanbul'da kaybolan küçük kız yüzlerce kilometre uzakta bulundu

İstanbul'da kayıp olarak aranan 13 yaşındaki kız çocuğu, Bartın'da sağ olarak bulundu. Koruma altına alınan kızın kaçırıldığı iddia edildi.

İstanbul'da yapılan kayıp ihbarı üzerine her yerde aranan 13 yaşındaki A.E.D.'den sevindiren haber geldi. Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT), küçük kızın Bartın'a götürüldüğünü tespit etti. Kozcağız Beldesi'ndeki bir eve düzenlenen operasyonla koruma altına alınan çocuğun yanındaki şüpheliler gözaltına alındı.

İstanbul'da yaşayan ve 2 gün önce aniden ortadan kaybolan 13 yaşındaki A.E.D.'nin ailesi, güvenlik güçlerine kayıp başvurusunda bulundu. Aile her yerde aradığı kızının izine rastlayamazken, yürütülen çalışmalarda çocuğun Bartın'a götürülmüş olabileceği belirlendi. Bilgi üzerine Bartın İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timleri(JASAT) ve Kozcağız Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçti. Adım adım iz süren jandarma ekipleri, saha çalışmaları ve teknik incelemelerin ardından çocuğun Bartın'ın Kozcağız Beldesi'ndeki bir evde bulunduğu bilgisine ulaşıldı. Ardından gerçekleştirilen operasyonla A.E.D ile sokakta temas kurularak koruma altına alınırken, çocuğu kaçırdığı ileri sürülen kişi ya da kişiler ise ifadesi alınmak üzere önce karakola götürüldü. Ailesine teslim edilecek olan çocuk, ifade ve işlemleri için Bartın Kadın ve Çocuk Kısım Amirliği'ne götürüldü.



Olayla ilgili tahkikatın sürdüğü öğrenildi.

İHA