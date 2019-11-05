Jandarma etten duvar ördü

Edinilen bilgilere göre, 19 Ekim 2019 tarihinde merkeze bağlı Akçalı köyü kırsalında özel harekat timlerinin çalışmaları sonucunda gri listede 300 bin TL ödülle aranan Çekdar Bezar kod adlı Özcan Bektaş ile kimliği henüz tespit edilemeyen 1 terörist ölü olarak ele geçirilmişti.

Yapılan çalışmalar kapsamında her 2 teröriste yardım ve yataklık yaptığı iddia edilen D.D., H.D., Ş.D. ve ismi öğrenilemeyen 2 şüpheli, polis ve jandarma ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Yakalanan 5 kişi, Adıyaman İl Jandarma Komutanlığında tamamlanan işlemlerinin ardından Adıyaman Adliyesine sevk edildi.

JANDARMA GÖRÜNTÜLENMEMELERİ İÇİN ETTEN DUVAR ÖRDÜ

Buraya otobüsle getirilen 5 şüphelinin basın mensuplarınca görüntülenmemesi için jandarma ekipleri otobüsü adliye kapısına yanaştırarak adeta etten duvar ördü. Şüphelilerin basın mensuplarınca görüntülenmemesi için etten duvar ören jandarma ekipleri daha sonra şüphelileri otobüsten indirerek adliyeye soktu.

Öte yandan ölü olarak ele geçirilen Özcan Bektaş isimli teröristin, 16 Ağustos 2018 tarihinde askeri aracın geçişi sırasında yola döşenen el yapımı patlayıcının infilak etmesiyle askerlerin şehit olduğu terör eylemini gerçekleştirdiği, 26 Temmuz 2019 tarihinde ise Adıyaman’ın Sincik ilçesinde polis ekibine düzenlenen silahlı saldırıda polis memuru Taha Uluçay’ın şehit düştüğü olayda yer aldığı öğrenildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.