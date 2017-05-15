Jandarma teröristleri son anda kurtardı

Edirne’de Kapıkule Sınır Kapısı’nın TIR Parkı’ndaki bir TIR’ın dorsesinde yurtdışına kaçmaya çalışan 1’i kadın 4 DHKP-C’li havasızlıktan bayılmak üzereyken jandarma ekipleri tarafından bulundu.

Edirne İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, alınan bir istihbarat üzerine Kapıkule Sınır Kapısı üzerinde bulunan Kemalköy’deki TIR Parkı’nda A.O.S.’nin kullandığı Denizli plakalı TIR’ın dorsesinde arama yaptı. Aramada dorsede saatlerce havasız kaldıkları belirlenen 1’i kadın 4 kişi havasızlıktan bayılmak üzereyken bulundu. Gözaltına alınan şüphelilerin T.A., M.V., C.V. ve F.V. olduğu, yasadışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalıştıkları tespit edildi.

Şüphelilerin terör örgütü DHKP-C üyesi oldukları, haklarında arama kararıÿbulunmadığı ancak İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi tarafından yurtdışına çıkış yasakları bulunduğu belirlendi. Gözaltındaki şüphelilerle ilgili soruşturma sürüyor.