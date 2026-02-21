Jandarmadan 5 ilde dev operasyon: 346 şüpheli yakalandı

Adana, Balıkesir, Nevşehir, Çanakkale ve Bursa’da 635 jandarma personelinin katılımıyla düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 346 şüpheli gözaltına alındı.

Cumhuriyet Başsavcılıkları ve Jandarma Genel Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, uzun süren teknik ve fiziki takibin ardından 5 ilde zehir tacirlerine yönelik şafak operasyonu gerçekleştirildi.

Adana, Balıkesir, Nevşehir, Çanakkale ve Bursa'da gerçekleştirilen operasyonlarda; 108 asayiş timi ve 14 komando timi olmak üzere toplam 635 personel görev aldı. Hassas burunlu 13 narkotik arama köpeği, gizli bölmelere saklanan uyuşturucuları tek tek buldu.

93 ayrı adrese yapılan baskınlarda 346 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda 83 bin 625 adet uyuşturucu hap, 11 kilogram çeşitli uyuşturucu maddeler, çok sayıda ruhsatsız tabanca ve av tüfeği, hassas teraziler ve uyuşturucu kullanma aparatları ele geçirildi.

DHA