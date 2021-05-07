Jandarma'dan Sedat Peker'e jet yalanlama

Jandarma Genel Komutanlığı, Elazığ'da intihar eden üniversite öğrencisi Yeldana K. ile ilgili Sedat Peker'in iddialarını yalanladı.

Yurt dışında kaçak olarak bulunan suç örgütü lideri Sedat Peker, dün sosyal medyadan servis ettiği videoda, Yeldana K. isimli kadının ölümüyle ilgili iddialarda bulundu. Peker, Yeldana K.'nin jandarmaya giderek şikayetçi olduğu ve daha sonrasında da ölü bulunduğunu iddia etti.

"JANDARMAYA HERHANGİ BİR MÜRAACATI OLMAMIŞTIR"

Jandarma Genel Komutanlığından yapılan açıklamada, "Suç örgütü lideri ve halen yurt dışında kaçak olarak bulunan S.P. isimli şahsın sosyal medya hesaplarından 6 Mayıs 2021 günü yayımlanan videolar ile bazı internet sitelerinde 'Yeldana K. isimli Kırgız ya da Kazak uyruklu bir kadının jandarmaya giderek Tolga Ağar'ı şikayet ettiği, daha sonra kadının helikopterle aldırıldığı, ertesi gün ise ölü bulunduğu' şeklinde haberler yer almıştır. Yeldana K. isimli kadının, jandarmaya herhangi bir müracaatının kesinlikle söz konusu olmadığı gibi, helikopterle aldırılması iddiası da tamamen gerçek dışıdır" denildi.

SEDAT PEKER NE DEMİŞTİ?

Peker'in Twitter hesabından paylaşılan ve "Mehmet Ağar ve Pelikancıların gerçek yüzü (Ödeşmek Adettendir)" ifadelerinin yer aldığı videoda, Eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar'ın oğlu AKP'li vekil Tolga Ağar için dikkat çekici iddialar yer aldı.

"HERKES BİLİYOR KİMSE SESİNİ ÇIKARMIYOR"

Peker, şu ifadeleri kullandı: "Tolga Ağar'ın bir kız arkadaşı var Kırgız ya da Kazak uyruklu. Kızcağız jandarmaya gidiyor, 'Tolga Ağar bana tecavüz etti' diye. Kız şikâyet ediyor. Daha sonra kızı helikopterle aldırıyorlar. Kız ertesi gün ölü bulunuyor. Orada bir garipcağız öldü, herkes biliyor kimse sesini açmıyor."

EVİNDE İNTİHAR ETMİŞTİ

Olay, 28 Mart 2019 tarihinde merkeze bağlı Yıldızbağları Mahallesi'nde meydana gelmişti. Elazığ'da yayın yapan bir tv program sunuculuğu yapan Kazakistan uyruklu üniversite öğrencisi Yeldana K. (21), mutfak kendini asarak intihar etmişti. Genç kızın ev arkadaşı, sabah K.'ın cansız bedenini görünce hemen durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirmişti. Genç sunucunun cenazesi polisin inceleme sonrası Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırılarak otopsisi yapılmış, olayda bir şüphe bulunmamıştı.