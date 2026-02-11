''Jeffrey Epstein ölmemiş Türkiye'de'' denmişti... Epstein'e benzeyen vatandaş şehri terk etti

ABD’li cinsel istismar suçlusu Jeffrey Epstein ile ilgili ifşa olan iğrençliklere her gün bir yenisi daha eklenirken Kayseri'de Epstein'e benzetilen bir vatandaş maruz kaldığı baskıdan dolayı şehri terk etti.

ABD'de çocuklara yönelik cinsel istismar ve fuhuş ağı oluşturma suçundan tutuklu bulunduğu cezaevinde ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein ve bağlantılarının iğrençlikleri dünya gündeminde yerini korumaya devam ederken Türkiye'de dikkat çeken bir olay yaşandı. Kayseri'de dış görünüşü nedeniyle Jeffrey Epstein'e benzetilen R.Ö., maruz kaldığı baskıdan dolayı şehri terk etti. Yaptığı sosyal medya paylaşımı ile son günlerde maruz kaldığı baskılardan dolayı rahatsız olduğunu dile getiren R.Ö., şehri terk edip bir süre dışarıya çıkmayacağını söyledi. Benzetmelerden dolayı günlük yaşamının olumsuz olduğunu belirten R.Ö., "Rahatsız oldum bu işlerden. Halkın bakışından, komşulardan rahatsız olmaya başladım. Bir an önce Ankara'ya dönüp, bir haftada dışarı çıkmayacağım. Şu ortam yatışana kadarda evden dışarı çıkmayacağım. Bu işlerde tepki nasıl olacak?" dedi. İHA