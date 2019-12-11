Jinekoloğun cinsel saldırısı davasında 3 kadına gözaltı

Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi eski Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Bilgili’nin kendisine ait hayvan hastanesinde çalışan Ç.B.’ye cinsel istismarda bulunmasına ilişkin açılan davanın ilk duruşması Ankara 31’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülüyor.

Polis, duruşma öncesi açıklama yapmak isteyen kadınlara izin vermedi. Ankara Adliyesi önünde polisin saldırısının ardından üç kadın gözaltına alındı.

SANIK TUTUKSUZ YARGILANIYOR

Savcılık hazırladığı iddianamede Bilgili hakkında ‘nitelikli cinsel saldırı’, ‘cebir ve tehdit ile hürriyeti yoksun kılma’, ‘tehdit’ ve ‘hakaret’ suçlarından 5 yıldan 27 yıl 6 aya kadar hapis cezası talep etmişti. Davada ayrıca, delilleri yok etmekle suçlanan Serkan D. ile Ç.B.’nin vücudundaki cinsel saldırı izlerini temizlediği iddia edilen jinekolog Hüseyin Ş. de sanık olarak yargılanıyor. 27 yıla kadar hapsi istenen Bilgili tutuksuz yargılanıyor.



