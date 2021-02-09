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  4. 09 Şubat 2021 07:58

Kabus gecesi: Orman yangınım mahalleye sıçradı!

Kastamonu'nun Abana ilçesinde çıkan orman yangını kısa sürede mahalleye sıçradı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Kabus gecesi: Orman yangınım mahalleye sıçradı!
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Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Çayırcık Mahallesi'nde henüz öğrenilemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede mahalledeki evler ile ormanlık alana sıçradı.

Yangın nedeniyle Çayırcık Mahallesi boşaltıldı.

Yangına Abana ve çevre ilçelerin itfaiyeleri ile Orman Bölge Müdürlüğüne ait arazözler müdahale ediyor.
 
 
 

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