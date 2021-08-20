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Kabus geri döndü: Muğla Köyceğiz'de orman yangını

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde 12 Ağustos’ta kontrol altına alındığı, Otmanlar Mahallesi’nde yeniden yangın çıktı.

Muğla’da 28 Temmuz’da başlayan ve 15 gün süren tarihteki en büyük orman yangınlarının son halkası olan Köyceğiz yangını 12 Ağustos’ta kontrol altına alınmıştı.

YANGIN YENİDEN ALEVLENDİ
Yangının daha önce kontrol altına alındığı belirtilen, Köyceğiz’e bağlı Otmanlar Mahallesi, Dereköy mevkiinde alevlerin yükseldiği ve yangına havadan müdahalenin başladığı öğrenildi.

Etiketler muğla yangın köydeğiz
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