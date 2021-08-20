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  4. Kabus geri döndü: Muğla ve İzmir'de orman yangını

Kabus geri döndü: Muğla ve İzmir'de orman yangını

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde 12 Ağustos’ta kontrol altına alındığı, Otmanlar Mahallesi’nde yeniden yangın çıktı.

Köyceğiz'in Otmanlar Mahallesi'nde kızılçam ağaçlarıyla çevrili ormanlık bölgede, saat 15.00 sıralarında bilinmeyen nedenle yangın başladı. Bölgeden yükselen dumanı fark eden çevredekiler yangını, orman ekiplerine bildirdi.

ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Muğla'nın Köyceğiz ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangınla mücadele sürüyor. Yeni gelen ekiplerle birlikte yangına 12 helikopter ve 2 uçak havadan, 25 arazöz, 12 su tankeri ve 4 dozerle karadan müdahale ediliyor.

İlçenin Yangı Mahallesi'nde, 29 Temmuz'da makilik alanda başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle başka mahallelerdeki ormanlara da sıçramış ve 14 günde kontrol altına alınabilmişti.

İZMİR

Urla'nın Balıklıova Mahallesi'ndeki makilikte saat 17.00 sıralarında, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Bölgeden yükselen dumanları görenler durumu Orman İşletme Şefliği ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye 1 uçak, 2 helikopter, 12 arazöz ve 2 dozer sevk edildi. Havadan ve karadan müdahalenin sürdüğü bildirildi. Bir diğer yangın da aynı saatlerde Menderes'in Deliömerli Mahallesi'ndeki ormanda yangın çıktı. Burada da 3 helikopter ve 13 arazözün alevlere müdahale ettiği bildirilirken, her iki yangının da yerleşim yerlerini tehdit etmediği öğrenildi.

YANGINLAR KONTROL ALTINDA

İzmir'in Urla ilçesinde makilik alanda çıkan yangın ile Menderes ilçesindeki orman alanda çıkan yangınlar, havadan ve karadan yapılan müdahaleler sonrasında kontrol altına alındı. Her iki bölgede de soğutma çalışmalarının sürdüğü belirtildi. 

Etiketler muğla yangın köydeğiz
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