  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. 01 Kasım 2020 10:39

Kabus sürüyor! Kuşadası'nda korkutan deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD), Kuşadası Körfezi açıklarında 4,5 büyüklüğünde deprem olduğunu açıkladı.

Kabus sürüyor! Kuşadası'nda korkutan deprem
A+ A-

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 10.05'te Kuşadası Körfezi açıklarında 4,5 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Kuşadası Körfezi'nin 17,62 kilometre açığındaki sarsıntının, deniz yüzeyinin yaklaşık 7 kilometre derinliğinde oluştuğu belirlendi.

deprem , izmir , aydın , kuşadası
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM