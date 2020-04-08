  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. 08 Nisan 2020 14:04

Kaçak berberlere polis baskını kamerada!

Korona virüs yasağına rağmen bir depoda müşterilerini tıraş eden berberin, polis baskı anındaki görüntüleri sosyal medyada gündem oldu.

Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
A+ A-

Korona virüs salgını nedeniyle berber, kuaför ve güzellik salonları da risk sona erene dek geçici süreyle kapatılmıştı.

Ancak sosyal medyaya düşen bir video gündem oldu.

Twitter'da yayılan görüntülerde polislerin bir depoya baskın yaptığı ve berberin müşterilerini gizlice tıraş etmeye çalıştığı görüldü.

Berberin baskın anında panik halleri dikkat çekti.

Müşterilerini kaçak tıraş eden berber, polisin "Yasak olduğunu bilmiyor musunuz?" şeklinde yönelttiği soruya ise "Bilmiyordum" yanıtını verdi.

Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
depo , baskın , virüs , berber , salgın , ölümcül virüs , pandemi , koronavirüs , corona , coronavirüs , korona , covid , kovid , kovid-19 , covid-19 , kaçak berber
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM