Kaçak berberlere polis baskını kamerada!

Korona virüs salgını nedeniyle berber, kuaför ve güzellik salonları da risk sona erene dek geçici süreyle kapatılmıştı.

Ancak sosyal medyaya düşen bir video gündem oldu.

Twitter'da yayılan görüntülerde polislerin bir depoya baskın yaptığı ve berberin müşterilerini gizlice tıraş etmeye çalıştığı görüldü.

Berberin baskın anında panik halleri dikkat çekti.

Müşterilerini kaçak tıraş eden berber, polisin "Yasak olduğunu bilmiyor musunuz?" şeklinde yönelttiği soruya ise "Bilmiyordum" yanıtını verdi.