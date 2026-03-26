Kaçak içki operasyonundan kaçak içkilerin çıktığı yer ''yok artık'' dedirtt

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, dev bir zehir operasyonuna imza attı. İstanbul'un 11 ilçesinde gerçekleştirilen eş zamanlı baskınlarda, baza altlarından ve gizli bölmelerden koli koli kaçak içki fışkırdı. Toplum sağlığını hiçe sayan tacirlerin, ele geçirilen ham maddelerle tam 130 bin şişe sahte içki üretmeyi hedeflediği belirlendi.

İstanbul’da kaçakçılık polisleinden dev hamle! Son 3 ayda 11 farklı ilçede düzenlenen 19 operasyonda, baza altlarına gizlenmiş koli koli kaçak içki ve binlerce litre etil alkol ele geçirildi. 32 şüphelinin yakalandığı baskınlarda, tam 130 bin şişe sahte içki yapılmasını sağlayacak devasa bir düzenek çökertildi. 

Yılbaşından bu yana alkollü içki kaçakçılığının önlenmesine yönelik, Beylikdüzü Arnavutköy, Büyükçekmece, Gaziosmanpaşa, Sultangazi, Bağcılar, Başakşehir, Şişli, Pendik, Maltepe, Esenyurt ve Avcılar ilçelerinde tespit yapılan 15 işyerleri 3 araç ve 2 ikamette gerçekleştirilen 19 operasyonda 32 şüpheli şahıs yakalandı.

Yapılan aramalarda ise; 28 bin 168 litre sahte alkollü içki yapımında kullanılan etil/metil alkol, 1 bin 845 şişe sahte/kaçak dolu alkollü içki şişesi, 9 adet damıtma sisteminde kullanılan karbon filtreleme cihazı ele geçirildi.

Ele geçirilen suç unsurlarının yaklaşık 130 bin adet şişelenmiş vaziyete alkollü içki yapılabileceği belirlendi. Toplum sağlığını tehdit eden sahte alkollü içkilerin piyasaya dağıtımı engellendi

. Şüpheli şahıslardan 17’si hakkında adli işlem başlatıldı. Adli makamlara sevk edilen 8 şüpheli şahıs hakkında adli kontrol hükümleri uygulanırken, 7’si tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

DHA

