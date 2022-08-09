Kaçak sığınmacıların Türkiye sevdası bitmiyor! İstanbul'da skandal görüntü

İstanbul Fatih'te bundan daha 10 gün önce 132 kaçak sığınmacının yakalandığı ilçede onlarca kaçak sığınmacılar böyle görüntülendi.

İstanbul Fatih’te onlarca kaçak göçmenin semtin içerisine koşarak dağıldığına dair görüntüler ortaya çıktı. Samatya sahili yine kaçakların sağa sola kaçıştığı bir akşama tanıklık etti.

Üstelik 10 gün önce 132 kaçağın yakalandığı noktada yine onlarca kaçağın görüntülenmesi tartışma yarattı. Türkiye’de son dönemde tartışma yaratan kaçak göçmen sorununun en çok İstanbul’da hissedilmesi kamuoyunda İçişleri Bakanlığı ve hükümete yönelik tepkileri artırıyor.