Ünlü fast food zincirinde skandal olay !
Ünlü fast food zincirinde skandal olay !
Depolara baskın sonuç getirdi ! Soğan fiyatlarında düşüş...
Depolara baskın sonuç getirdi ! Soğan fiyatlarında düşüş...
İnternetten alışveriş yaparken dikkat !
İnternetten alışveriş yaparken dikkat !
Milyonlarca kamu çalışanına ek gösterge müjdesi
Milyonlarca kamu çalışanına ek gösterge müjdesi
Benzin ve motorine yeni indirim: Benzin 16 kr, motorin 22 kr ucuzlayacak
Benzin ve motorine yeni indirim: Benzin 16 kr, motorin 22 kr ucuzlayacak
Meteoroloji'den yeni uyarı: Yağışlı havalar bitmeden yenisi geliyor
Meteoroloji'den yeni uyarı: Yağışlı havalar bitmeden yenisi geliyor
Canan Karatay'dan yine ezber bozdu: ''Meyve yemeyi bırakın !''
Canan Karatay'dan yine ezber bozdu: ''Meyve yemeyi bırakın !''
Tartışmalı Varlık Fonu’na borçlanma yetkisi geliyor
Tartışmalı Varlık Fonu’na borçlanma yetkisi geliyor
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. 24 Kasım 2018 16:49

Kaçırdığı kız çocuğuyla birlikte yakalandı

Gaziantep'te 14 yaşındaki bir kız çocuğunu kaçıran ve çocuğun babasının öldürülme olayına karışan kişi polis tarafından yakalandı.

Kaçırdığı kız çocuğuyla birlikte yakalandı
A+ A-

Gaziantep'te, S.G.'yi (14) kaçıran ve kız çocuğunun babası Ercan G.'nin (35) av tüfeğiyle öldürülmesi olayına karışan Uğur D. (25), polisin Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde yaptığı operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. S.G. de aynı operasyonla kurtarılarak Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü yurduna teslim edildi.

Geçen 3 Kasım'da meydana gelen olayda, 3 çocuk babası Ercan G., kızı S.G.'nin, Uğur D. tarafından kaçırıldığını öğrendi. Bunun üzerine Uğur D.'nin Güneş Mahallesi'ndeki evine giden Ercan G., kızının getirilmesini istedi. Bu sırada Ercan G. ile Uğur D. ve yakınları arasında tartışma çıktı. Tartışma kavgaya dönüşürken, Ercan G., Uğur D.'nin akrabası H.K.'nin av tüfeğiyle açtığı ateş sonucu yaşamını yitirdi. Uğur D. ve S.G. ise olayın ardından kayıplara karıştı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro ekipleri yaptıkları araştırmada Uğur D.'nin Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesindeki akrabalarının yanında olduğu bilgisini aldı. Ekipler düzenlediği operasyonla Uğur D.'yi gizlendiği evde gözaltına alırken, S.G.'yi de kurtardı.

İddiaya göre; ailesi tarafından kabul edilmeyen S.G., Elbistan'da Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü yurduna teslim edildi. Uğur D., emniyetteki sorgusunun ardından sağlık raporu için Şehitkamil Devlet Hastanesi'ne getirildi. Uğur D., gazetecilere, "Babasının öldürülmesiyle alakam yok" dedi. Uğur D., sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

DHA

baba , gaziantep , kız çocuğu
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM