Kadıköy Anadolu Lisesi'nde 'mahrem görüntü' skandalı

CHP İstanbul 26. Dönem Milletvekili Barış Yarkadaş, Kadıköy Anadolu Lisesi'nde yaşanan çarpıcı bir iddiayı gündeme taşıdı. Yarkadaş, okul müdürü Ali Fuat Güney'in, pansiyonda kalan öğrencilerin kendi aralarındaki şakalaşmaları kaydettiğini ve ailelerinin de bulunduğu WhatsApp gruplarına gönderdiğini ileri sürdü.

Yarkadaş, skandalı şöyle anlattı:

"Proje Okul olarak dönüştürülen Kadıköy Anadolu Lisesi'nin Müdürü Ali Fuat Güney'in desteklediği bir grup öğrenci, 'Hadis Halkası' adını verdikleri bir oluşumla, öğrencileri zorla dini sohbetlere götürmeye çalışıyordu. Bunu deşifre etmenizin ardından, zorlama şimdilik sona erdi.

"MÜFETTİŞLER GÖREVLENDİRİLDİ"

Yaklaşık 300 kız ve erkek öğrencinin öğrenim gördüğü okulun pansiyonunda çekilen bu görüntülerin ailelerde büyük endişe yarattığına dikkat çeken Yarkadaş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Okul Müdürü Güney, bu görüntüyü grupta paylaşınca aileler gece Kadıköy Kaymakamı ile Milli Eğitim Müdürü'nü arıyor. Bunun üzerine ertesi gün okula müfettiş geliyor. Müdür Güney, müfettişlerin ailelerle görüştüğü odaya okulun güvenlik görevlileri ile girerek 'Burada toplantı yapamazsınız' diye tepki gösteriyor. Müfettişler ise kanuna vurgu yaparak 'Sizden izin almamıza gerek yok, teftişteyiz' karşılığını veriyor. Müfettişler, müdürün odadan çıkmasını istiyor. Yaklaşık 2.5 saat süren müfettiş - aile görüşmesi sonrası, görüntüsü yayınlanan öğrencinin ailesinin şikayeti tutanak altına alınıyor."

11. Sınıf öğrencisinin ailesinin İstanbul Valiliği'ne suç duyurusu dilekçesi verdiğini de belirten Yarkadaş, sözlerine şöyle devam etti:

"Aileler ve öğrenciler haklı bir tedirginlik yaşıyor. Belli ki; müdürün bir görüntü arşivi var ve bunu şantaj malzemesi olarak kullanıyor.

Okul Müdürü, izinsiz görüntü çekerek ve paylaşarak, Anayasanın 20. Maddesinin yanı sıra; Çocuk Haklarına Dair Sözleşmeye, 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanununun Genel Amaçlar başlıklı 2 nci maddesinin ikinci fıkrasına ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunun 134, 135, 136,137. inci maddelerine göre suç işliyor.

Okul Müdürü Güney, derhal görevden alınmalı, elindeki görüntü arşivi imha edilmeli ve hakkında derhal soruşturma başlatılmalıdır. Bu zihniyetteki bir okul müdürünün o okulda bir saniye bile görevde kalmaması gerekir."





