Kadıköy-Eminönü vapurunda silah sesleri

Alınan bilgiye göre, 21.30 Kadıköy-Eminönü şehir hatları vapuru Kadıköy'den hareket ettikten bir süre sonra, yolculardan biri henüz bilinmeyen nedenle üzerindeki tabancayla ateş açtı.

Bunun üzerine paniğe kapılan yolcular, durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine giden deniz polisi, gözetiminde vapur Karaköy iskelesine çektirildi. Özel harekat polisleri eşliğinde vapura giren ekipler, yolcular içerisinde yaptığı arama sonucunda bir şüpheliyi gözaltına alarak emniyete götürdü.

Polis ekipleri, daha sonra yolcuların inmesine izin verince, vatandaşlar da Karaköy İskelesi'nde inerek Eminönö'ne yaya olarak devam etti.

Olaya ilişkin polis ekiplerinin çalışmaları sürüyor.



