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  4. Kadıköy'de alevler yükseldi: 1 kişi hastaneye kaldırıldı

Kadıköy'de alevler yükseldi: 1 kişi hastaneye kaldırıldı

Kadıköy'de alevler yükseldi: 1 kişi hastaneye kaldırıldı
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Kadıköy'de bitişik halde bulunan metruk 3 gecekonduda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Kadıköy'de bitişik halde bulunan metruk 3 gecekonduda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. 

Yangın, saat 19.30 sıralarında Kadıköy, Fikirtepe Mahallesi, Hızırbey Caddesi'nde meydana geldi. Cadde üzerinde bulunan metruk 3 gecekonduda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevlerin kısa sürede büyümesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yanan gecekondulara müdahale etmek için çalışma başlattı. Yaklaşık bir saat süren çalışmanın ardından yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Yangından etkilenen 81 yaşındaki Ayhan Özçelik sağlık ekipleri tarafından ambulansa alınarak hastaneye kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan yaşlı kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri caddeyi trafiğe kapatarak çevrede önlem aldı. Yangının söndürülmesinin ardından cadde trafiğe açıldı. Gecekonduların alevli yanması çevredeki vatandaşların cep telefonu görüntülerine yansıdı. Polis ve itfaiye ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı. 

 

 

 

Etiketler kadıköy yangın
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