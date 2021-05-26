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Kadıköy'de dehşet: Çocuklarının gözü önünde bıçaklanarak öldürüldü

Kadıköy'de dehşet: Çocuklarının gözü önünde bıçaklanarak öldürüldü

Kadıköy’de özel bir hastanede çalışan kadın, çocuklarının gözleri önünde eski eşi tarafından bıçaklanarak öldürüldü.

Edinilen bilgiye göre olay, akşam saatlerinde Kadıköy'de özel bir hastanede meydana geldi. G.M'nin çalıştığı hastaneye giden katil zanlısı, iddiaya göre burada eski eşi G.M. ile tartışmaya başladı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine zanlı, G.M'yi çocuklarının gözü önünde bıçakladı.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI
Çocukların çığlığı üzerine hastanede panik yaşandı. Hastane çalışanları durumu polise bildirirken, kanlar içinde yere yığılan kadın ise hemen ameliyata alındı.

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Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen G.M. kurtarılamadı.

Olay yerinden kaçan şüpheliyi yakalamak için polis çalışma başlattı.

Etiketler dehşet kadıköy cinayet
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