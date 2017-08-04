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  4. 04 Ağustos 2017 11:59

Kadıköy'de ölümlü kaza ! Ünlü profesör de ucuz atlattı

Kadıköy E-5 Karayolu Uzunçayır mevkiinde meydana gelen kazada bir kişi hayatını kaybetti. Kazaya karışan ünlü doğum uzmanı, profesör Tülay Okman Kılıç ise kazayı yara almadan atlattı.

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Kaza gece saat 02.30 sıralarında Kadıköy E-5 Karayolu Uzunçayır mevkii Anakara istikametinde meydana geldi. Bir araç asfalt çalışması nedeniyle kapatılan yolda yavaşlayan Hanife Çınar yönetimindeki araca arkadan çarptı. Çınar’ın kullandığı araç ise aynı yönde ilerleyen ünlü profesör Tülay Okman Kılıç yönetimindeki 34 TK 5659 plakalı araca çarptı. Kazada Hanife Çınar adlı kadın araçta sıkıştı sürücü ise olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.

ÇINAR HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİ

Ağır bir şekilde yaralanan Çınar, itfaiye ekipleri tarafından yarım saatlik çalışma sonucu kurtarıldı. İtfaiye ekiplerine gönüllü arama kurtarma ekibinde çalışan bir kişi de yardım etti. Kazada ağır yaralan Çınar olay yerine gelen ambulansla Haydarpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Çınar, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kazadan ünlü profesör Tülay Okman Kılıç ise kazayı yara almadan atlattı.

KAZAYA SEBEP OLAN ARAÇ KAÇTI!

Kazaya sebep olan aracın şoförünün ise olay yerin den kaçtığı iddia edildi. Polis olayla kazaya sebep olan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.


İHA

trafik kazası , istanbul
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