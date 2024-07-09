Kadıköy'deki istek şarkı cinayetinde istenen ceza belli oldu
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Kadıköy'de deniz kenarında saz çalıp şarkı söyleyen müzisyeni istediği şarkıyı söylemediği için kalbinden bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan şüphelinin "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezasına çarptırıldı.
İstanbul'un Kadıköy ilçesinde genel seçimlerden 1 hafta önce, 2 Mayıs 2023 günü 19.00 sıralarında C.A. ile çaldığı müziği sevmediğini söyleyen M.C. arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışmada M.C., bıçakla müzisyeni kalbinden bıçaklayıp, aldığı darbeyle denize düşen genç müzisyeni darp etmişti.
Hastaneye kaldırılan müzisyen hayatını kaybetmiş, yürütülen soruşturmada M.C.'a "Kasten öldürme" suçundan müebbet hapis talebiyle dava açılmıştı.
İstanbul 22. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık M.C. bulunduğu cezaevinden getirilirken taraf avukatları da mahkeme salonunda hazır bulundu.
Önceki celse Cumhuriyet savcısı sanığın "Kasten öldürme" suçundan cezalandırılmasını talep etmişti. Duruşmada sanık M.C., pişman olduğunu söyledi.
Duruşma sonu mahkeme, tutuklu sanık M.C.'ın "Kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezasıyla cezalandırılmasına karar verdi.
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