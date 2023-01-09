Kadın cinayetinde ''sadakatsizdi'' indirimi

Adana'da işlenen kadın cinayetinde, önce hakkında müebbet hapis cezası verilen zanlı kadının "sadakatsiz olduğu" kanısıyla ceza indirimi alarak 18 yıl hapisle cezalandırıldı.

Adana’da yaşayan 39 yaşındaki H.G.'yi 2 sene önce öldüren 63 yaşındaki A.K.'nın davasında dün karar çıktı. 'Kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezası istemiyle yargılanan A.K., Adana 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davasında savunma yaptı. A.K., savunmasında "Kendimi kaybettim, mutfaktaki tabancayı aldım. Kızımın olayı görmemesi için odasının kapısını telle bağladım. Daha sonra maktule ateş ettim" dedi. A.K., H.G.’nin kendisini spor hocası Ç.D. ile aldattığını da iddia etti. Mahkeme heyeti, tutuklu sanık A.K.'yı 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezasına çarptırdı. Daha sonra heyet, H.G.'nin sadakat yükümlülüğe aykırı davrandığını belirterek, 'haksız tahrik' indirimi uygulayıp, sanığın hapis cezasını 18 yıla indirdi.

KARAR İSTİNAFA TAŞINDI

Duruşmanın ardından açıklama yapan H.G.’nin ailesinin avukatı Oya Tekin, "Dosyanın sevk maddesi, 'kasten öldürme' suçundandı. 2 yıl önce biten bir ilişki var. H.G., ayrılmak istediğini defalarca söylüyor. Sanık, bunu bir türlü kabul etmiyor. Hatta sanığın beyanında geçtiği gibi yataklar dahi ayrılmış. İlişkisi olduğunu da karşı tarafa söylüyor. H.G.'yı ölümle tehdit ediyor. 'Ya benimsin ya da kara toprağın' düşüncesiyle işlenmiş bir cinayet. Ayrıca cinayette 'tasarlama' da vardı. Sanık cinayeti adım adım tasarlamış. Fakat tasarlama dikkate alınmadığı gibi bir de haksız tahrik hükümleri uygulandı. Kızının odasının kapısını cinayet öncesi telle bağlaması, mutfakta silahı saklaması tasarlamaya yönelik hareketler. Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası çıkması gerekiyordu. Karar istinafa gitti” dedi. H.G.’nin annesi A.G. de sanığın en ağır cezayı almasını istediğini belirterek, "Bu kararı hiç beklemiyordum" diye konuştu.

Birgün