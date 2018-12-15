Kadın doktora saldıran yakalandı

Şanlıurfa'da, Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli doktorun, mesai çıkışı aracına binmek üzereyken bir hasta tarafından darp edildiği iddia edildi. Yüzünden yaralanan doktor, aynı hastanede müşahede altına alınırken saldırganın ise kaçtığı belirtildi.

Alınan bilgiye göre, Dahiliye Uzmanı Dr. Ebru Kılıç Güneş, mesai sonrasında, aracına binerken yanına gelen bir hastanın saldırısına uğradı.

Darbedilen Güneş, aynı hastanede müşahede altına alındı.

SALDIRGAN YAKALANDI

Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, güvenlik kameralarının görüntülerini inceledi, saldırganın A.S. olduğunu belirledi. A.S., düzenlenen operasyonla gözaltına aldı.

"ÇÜRÜK RAPORU" ALAMADI DİYE...

A.S.'nin İzmir İl Jandarma Komutanlığı'nda vatani görevini yaptığı, izin alarak memleketi Şanlıurfa'ya geldiği ve psikolojik sorunları olduğu gerekçesiyle 'askere elverişsiz' raporu almaya çalıştığı saptandı. A.S.'nin, girdiği sağlık kurulundan istediği raporu alamadığı, mesai çıkışında da kurulda görevli Doktor Ebru Kılıç'a saldırdığı tespit edildi. Kılıç'ın emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Saldırıya uğrayan doktorun ise yapılan tedavisinin ardından taburcu edildiği kaydedildi.

“OLAYIN TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ”

Öte yandan Sağlık-Sen Şanlıurfa Şube Başkanı Abdulkadir Yabir, Güneş’e yapılan saldırıya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Yabir, “Meslektaşımız Dr. Ebru Kılıç Güneş’e, hasta tarafından yapılan saldırıyı şiddetle kınar, yeterince baskı altında çalışan sağlıkçı meslektaşlarımıza şiddetin son bulmasını dileriz. Sağlık-Sen ailesi olarak yaşanan üzücü hadisenin takipçisi olacağımızın bilinmesini isteriz.” ifadesini kullandı.