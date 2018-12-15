Bakan açıkladı: 2019'da 16,1 milyar liralık destek verilecek
Bakan açıkladı: 2019'da 16,1 milyar liralık destek verilecek
''Başörtülü bu sektörde çalışamaz'' sözlerine suç duyurusu
''Başörtülü bu sektörde çalışamaz'' sözlerine suç duyurusu
Bursa'da 3,8 büyüklüğünde deprem
Bursa'da 3,8 büyüklüğünde deprem
Ne Google ne de Apple! Türk liseli öğrenciler geliştirdi !
Ne Google ne de Apple! Türk liseli öğrenciler geliştirdi !
İnternet üzerinden ayda 15 bin lira kazanıyorlar
İnternet üzerinden ayda 15 bin lira kazanıyorlar
Köpeğin havladığı kuyudan bakın ne çıktı
Köpeğin havladığı kuyudan bakın ne çıktı
İnternetten alışverişte yeni dönem başladı
İnternetten alışverişte yeni dönem başladı
Kar bekleyenlere kötü, ''donduk'' diyenlere iyi haber !
Kar bekleyenlere kötü, ''donduk'' diyenlere iyi haber !
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. 15 Aralık 2018 13:19

Kadın doktora saldıran yakalandı

Şanlıurfa'da genç kadın doktor hastanedeki mesaisi sonrası otoparkta aracına binerken saldırıya uğradı. Saldırganın İzmir'de askerlik görevini yaptığı ve çürük raporu alamadığı için doktora saldırdığı belirtildi.

Kadın doktora saldıran yakalandı
A+ A-

Şanlıurfa'da, Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli doktorun, mesai çıkışı aracına binmek üzereyken bir hasta tarafından darp edildiği iddia edildi. Yüzünden yaralanan doktor, aynı hastanede müşahede altına alınırken saldırganın ise kaçtığı belirtildi.

Alınan bilgiye göre, Dahiliye Uzmanı Dr. Ebru Kılıç Güneş, mesai sonrasında, aracına binerken yanına gelen bir hastanın saldırısına uğradı.

Darbedilen Güneş, aynı hastanede müşahede altına alındı.

SALDIRGAN YAKALANDI

Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, güvenlik kameralarının görüntülerini inceledi, saldırganın A.S. olduğunu belirledi. A.S., düzenlenen operasyonla gözaltına aldı.

"ÇÜRÜK RAPORU" ALAMADI DİYE...

A.S.'nin İzmir İl Jandarma Komutanlığı'nda vatani görevini yaptığı, izin alarak memleketi Şanlıurfa'ya geldiği ve psikolojik sorunları olduğu gerekçesiyle 'askere elverişsiz' raporu almaya çalıştığı saptandı. A.S.'nin, girdiği sağlık kurulundan istediği raporu alamadığı, mesai çıkışında da kurulda görevli Doktor Ebru Kılıç'a saldırdığı tespit edildi. Kılıç'ın emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Saldırıya uğrayan doktorun ise yapılan tedavisinin ardından taburcu edildiği kaydedildi.

“OLAYIN TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ”

Öte yandan Sağlık-Sen Şanlıurfa Şube Başkanı Abdulkadir Yabir, Güneş’e yapılan saldırıya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Yabir, “Meslektaşımız Dr. Ebru Kılıç Güneş’e, hasta tarafından yapılan saldırıyı şiddetle kınar, yeterince baskı altında çalışan sağlıkçı meslektaşlarımıza şiddetin son bulmasını dileriz. Sağlık-Sen ailesi olarak yaşanan üzücü hadisenin takipçisi olacağımızın bilinmesini isteriz.” ifadesini kullandı.

dayak , saldırı , doktor , şanlıurfa , kadın doktor , darp
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM