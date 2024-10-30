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Kadın doktora su ısıtıcısı ve makasla kabusu yaşattı

Kadın doktora su ısıtıcısı ve makasla kabusu yaşattı
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İstanbul'da Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi'nde görevli kadın doktor, bir hastanın annesi tarafından makas ve su ısıtıcısıyla saldırıya uğradı. Doktoru 12 yerinden yaralayan saldırgan serbest bırakıldı.

Sağlık çalışanların yönelik şiddet sürüyor.

Son olay ise Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi'nde yaşandı.

Anne F.E.S, hastanede daha önce tedavi gören, çocuk sağlığı ve hastalıkları kliniğine yatışı yapılan çocuğunun durumuna ilişkin Uz. Dr. A.A.A. ile görüşmek istedi.

Geçmişte çocuk yoğun bakım kliniğinde tedavisi sırasında çocuğunun kolunun kırıldığı ve ilgilenilmediğini iddia eden F.E.S, kadın doktorun odasına girerek kapıyı kilitledi.

SU ISITICISIYLA SALDIRDI

Çıkan tartışmada şüpheli odada bulunan makas ve su ısıtıcısıyla doktor A.A.A'ya saldırdı.

Şüpheli, odanın kapısını açmasının ardından güvenlik görevlilerince kontrol altına alındı.

BEYAZ KOD VERİLDİ

"Beyaz Kod" butonuna basılması sonucu olay yerine hastane polisi çağrıldı.

Baş, yüz, sırt ve boyun olmak üzere toplamda 12 yerinden yaralanan, ilk müdahalesi hastanenin acil servisinde yapılan doktor tedavi altına alındı.

SALDIRGAN SERBEST BIRAKILDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen F.E.S, burada adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Davaya müdahil olan İstanbul İl Sağlık Müdürlüğünün şüpheli hakkında verilen karara itiraz ettiği öğrenildi.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı da karara itirazda bulundu.

AA

Etiketler istanbul hastane sağlıkta şiddet doktora saldırı
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