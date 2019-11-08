  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. 08 Kasım 2019 07:39

Kadın doktoru vurmaya böyle gitti

İstanbul Avcılar'da özel tıp merkezinin sahibi olan doktor, yanında çalışan ve 3 yaşındaki çocuğunun annesi olan Azerbaycan uyruklu kadın doktoru silahla vurarak ağır yaraladı. Olaya ilişkin görüntüler ortaya çıktı.

Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
A+ A-

Avcılar'da özel bir tıp merkezinin sahibi olan doktor, yanında çalışan ve 3 yaşındaki çocuğunun annesi olduğu öğrenilen Azerbaycanlı kadın doktoru tabancayla vurarak ağır yaraladı. Polisteki işlemleri tamamlanan Celal T. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Doktorun elinde tabancayla tıp merkezinin koridorlarında yürümesi güvenlik kameralarına yansıdı.

Yeşilkent Mahallesi, Birlik Caddesi'ndeki özel bir tıp merkezinin sahibi Celal T., aynı işyerinde çalışan ve 3 yaşındaki çocuğunun annesi olduğu öğrenilen doktor Azerbaycan uyruklu A.A. ile henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Celal T., belindeki tabanca ile A. A.'ya ateş etti. A.A. ağır yaralanırken Celal T. kaçmak istedi. Ancak silah seslerini duyup tıp merkezi önüne gelen Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri tarafından yakalandı. Yaralı doktor A.A. ise Bakırköy Sadi Konur Devlet Hastanesi'nde kaldırılırken durumunun ağır olduğu öğrenildi. Polisteki işlemleri tamamlanan Celal T. çıkarıldığı Küçükcekmece Adliyesi'nde mahkemece tutuklanarak Metris Cezaevine konuldu.

Şüpheli doktorun tıp merkezinde elinde tabanca ile yürüyerek bir kapıyı çalma anları güvenlik kameralarına yansıdı.

DHA

Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
silahlı saldırı , doktor , avcılar , tıp merkezi
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM