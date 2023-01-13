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Kadın doktorun şüpheli ölümü

Kadın doktorun şüpheli ölümü
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Tekirdağ'da Dr. Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'nde görevli 49 yaşındaki kadın doktor evinde ölü olarak bulundu.

Tekirdağ Dr. Fehmi Cumaloğlu Şehir Hastanesi'nde tıbbi mikrobiyoloji uzmanı doktor A.U.'dan haber alamayan yakınları, Hürriyet Mahallesi'nde oturduğu sitedeki evine gitti.

Eve giren yakınları, A.U.'yu hareketsiz halde buldu. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde doktor A.U.'un yaşamını yitirdiği belirlendi. 3 çocuk annesi A.U.'un cansız bedeni, polis ekiplerince evde yapılan incelemenin ardından otopsisi yapılmak üzere Tekirdağ Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Olayla ilgili ilgili başlatılan inceleme polis tarafından sürdürülüyor. 

Etiketler doktor kadın doktur şüpheli ölüm ölüm
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