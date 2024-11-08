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Kadın hastaya iğrenç taciz kamerada

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Şanlıurfa'da Suruç Devlet Hastanesi'nde görevli doktor, kadın hastayı taciz ettiği iddiasıyla gözaltına alındı.

Olay, Suruç Devlet Hastanesi'nde yaşandı. İddiaya göre, Dahiliye Uzmanı Dr. H.F.V., muayeneye gelen kadın hasta L.İ.'yi (25) taciz etti. Bunun üzerine kadın, hastaneye kontrol için ikinci kez gittiği sırada cep telefonunu odadaki pencerenin kenarına koyarak kayıt yaptı ve tacizi ortaya çıkardı. L.İ., kayıt altına aldığı görüntülerle birlikte polise giderek doktor hakkında şikayette bulundu. Savcılık tarafından başlatılan soruşturma çerçevesinde doktor H.F.V. polis tarafından gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Şanlıurfa'da Suruç Devlet Hastanesi'nde görevli doktor, kadın hastayı taciz ettiği iddiasıyla gözaltına alındı.

Şanlıurfa'da Suruç Devlet Hastanesi'nde görevli doktor, kadın hastayı taciz ettiği iddiasıyla gözaltına alındı.

İHA

Etiketler Şanlıurfa suruç devlet hastanesi kadın hasta taciz doktor
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