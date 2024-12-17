Kadın katili yakalandı: Annesini boğdu, kardeşini tabancayla öldürdü
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Sivas’ta alacak verecek meselesi nedeniyle annesini poşetle boğarak, ikiz kardeşini ise tabancayla başından vurarak öldüren zanlı tutuklandı.
Olay, geçtiğimiz günlerde Kılavuz Mahallesi Şehzade Sokak’ta bulunan bir apartmanda meydana geldi.
Apartmanın giriş katında oturan anne Ş.K. (67) ve oğlu H.K.’tan (46) haber alamayan yakınları durumu polis ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen polis ekipleri kapıyı açıp içeri girince korkunç manzara ile karşılaştı. Anne poşetle boğularak, oğlu ise kafasına isabet eden kurşunla öldürülmüş halde bulundu.
Polis ekiplerinin çalışması sonucu gözaltına alınan kardeş H.K. intihara kalkıştı. Hastanedeki tedavisi tamamlanan H.K. emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.
İHA
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