Kadın kıyafeti giydirip, domuz bağıyla işkence ettiler

Bursa'da bir kişi, kiraya verdiği odadan ayrılmak isteyen kiracısına 3 gün boyunca işkence yapıp, kadın kıyafeti giydirdi. Fotoğraflar sosyal medyada yayınlınca olaya karışan 5 kişi hakkında 2 yıldan 10 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Yenişehir ilçesinde gündelik işlerde çalışan M.Ö., O.U.'nun Yıldırım ilçesindeki evinin bir odasını aylık 4 bin liraya kiraladı. Evde 3 gün kalan M.Ö., "Buraya çok misafir geliyor" diyerek parasını isteyip evden ayrılacağını söyleyince, nakit parası olmadığını söyleyen ev sahibi O. U., alacağına karşılık satması için cep telefonunu kiracısına verdi. İddiaya göre; O.U., 10 gün sonra konuşup helalleşmek için evine çağırdığı M.Ö.'yü, arkadaşları S.S. (34) ve V.K. (30) ile ellerini arkadan bağlayıp, demir çubuk ve sopalarla dövdü.

Gürültüyü duyan O. U.'nun üst kattan inen babası O.U.'nun da (66) tokat attığı M.Ö.'ye, 1 gün sonra eve gelen O. U.'nun eşi M.U. da (30) yine iddiaya göre; kadın iç çamaşırı giydirdi. Müzik eşliğinde oynatılıp, fotoğrafları sosyal medyada yayınlanan M.Ö., paylaşımı görüp eve gelen V. K.'nin eşi tarafından kurtarılıp, polise teslim edildi. Gözaltına alınan 5 şüpheliden, ev sahibi O.U. ile arkadaşları V.K. ve S.S. tutuklandı. Soruşturma sonrası 5 sanık hakkında, 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'Silah ile birden fazla kişiyle birlikte konutta gece vakti yağma' suçlarından Bursa 9'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.

'BENİ ÇOK FENA DÖVDÜLER'

İlk duruşmada, V.K. ile S.S.'nin tahliye edildiği dava ile ilgili yargılamanın devam edildi. Mağdur olarak katıldığı duruşmada ifade veren M.Ö., "Gündelik işçi olarak çalışıyorum. Bir arkadaşımın tavsiyesi üzerine tanıştığım sanık ile evinin bir odasını aylık 4 bin liraya kullanmam koşuluyla anlaştık. Eve gelip, gidenin sayısı belli değildi. Rahatsız oldum. 3'üncü gün çıkacağımı söyleyip, paramı istedim. O da nakit olmadığını belirtip, satmam için cep telefonu bana verdi. 10 gün sonra telefon açıp, "Helalleşmek için seninle konuşmak istiyorum" diyerek beni ikametine çağırdı. Ben de gittim. Eve girince iki arkadaşı ile kapıyı kilitleyip, bana saldırdılar. Demir çubuk ve büyük bir sopayla acımasızca vurdular. Beni çok fena dövdüler. Evi bildiğim için tuvaletimin geldiğini söyledim. İzin verdiler. Tuvaletin havalandırma boşluğundan bağırıp, yardım istedim. Sesimi duyuramadım. Bunun üzerine kapıyı kırıp, tuvaletten beni çıkarttılar. Domuz bağı ile bağladılar. İşkenceye devam ettiler" dedi.

'CANIMI ÇOK YAKTILAR'

Mahkemede ifade verirken ağlayan M.Ö., "Evde kaldığım ikinci gün, O.'ın üst katta oturan babası eve gelip, bana iki tokat attı. Sonra da eşi yanımıza gelip, kadın iç çamaşırlarını bana giydirerek, müzik eşliğinde oynatıp fotoğraflarımı çekerek sosyal medyadan paylaştı. Canımı çok yaktılar. Sosyal medyadaki paylaşımı gören sanıklardan V. K.'nın eşi eve gelip, beni ellerinden alıp, polise getirdi" diye konuştu. Tutuklu olarak hazır bulunduğu duruşmada savunmasını yapan O. U. ise müştekinin gerçekleri söylemediğini belirtip, "Evimin odasını verdiğim M. Ö. telefonumu çaldı. Üstelik bana ve eşime küfretti. Ben de kendisini dövdüm. Olay, bundan ibaret hakim bey" dedi.

'O ORTAMDA KESİNLİKLE BULUNMAMIŞTIR'

M.U.'nun "Eve geldiğimde müşteki, kadın iç çamaşırlarını giymişti. Benim olay ile hiçbir alakam yok" dediği duruşmada S.S.'nin avukatı Canan Kongur, müvekkilinin bu konuyla hiçbir ilgisi olmadığını söyledi. Avukat Kongur, "Müvekkilim olay günü ve olay anında müşteki darbedilirken, yine kadın iç çamaşırları giydirilirken ve resmedilirken o ortamda kesinlikle bulunmamıştır. Beraatini istiyorum" diye konuştu.

TUTUKLU TEK SANIK TAHLİYE EDİLDİ

O. U. ile V. K.'nin de yöneltilen suçlamaları kabul etmediği yargılamada, mütalaa veren savcı, sanıklar hakkında 'Yaralama', 'Tehdit', 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından ayrı ayrı 2 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası talep etti. Karar aşamasına gelen duruşmayı erteleyen mahkeme heyeti, tek tutuklu sanık O. U.'nun da tahliyesini kararlaştırdı.

DHA