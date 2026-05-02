  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. Kadın öğretmen evinde ölü bulundu

Kadın öğretmen evinde ölü bulundu

Güncelleme:

Bursa’da bir süredir kendisinden haber alınamayan 46 yaşındaki kadın öğretmen yalnız yaşadığı evinde yatağında hareketsiz halde bulundu.

Bursa’nın İnegöl ilçesi, eğitim camiasından gelen acı bir haberle sarsıldı. Kemalpaşa Mahallesi Şehit Nuri Gül Sokak’ta bir apartman dairesinde yalnız yaşayan 46 yaşındaki Fen Bilimleri öğretmeni S.K.’dan bir süredir haber alamayan yakınları, durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine olay yerine giden ekipler, acı tabloyla karşılaştı.

Ekipler Çilingir Yardımıyla Girdi

S.K.’nın telefonlarına cevap vermemesi üzerine endişelenen yakınlarının çağrısıyla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kapının açılmaması üzerine çilingir yardımıyla içeri giren emniyet güçleri, Abdülhamid Han İmam Hatip Ortaokulu’nda görevli öğretmeni yatağında hareketsiz halde buldu. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk kontrollerde, 46 yaşındaki S.K.’nın hayatını kaybettiği tespit edildi.

Kesin Ölüm Nedeni Otopsiyle Belirlenecek

Eğitim camiasında sevilen bir isim olan S.K.’nın ani ölümü İnegöl’de büyük üzüntüye yol açtı. Savcılığın olay yerindeki incelemelerinin ardından talihsiz öğretmenin cansız bedeni, kesin ölüm sebebinin saptanması amacıyla Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu’na kaldırıldı.

Çok Yönlü Soruşturma Başlatıldı

Herhangi bir dış müdahale olup olmadığı veya bir sağlık sorunu nedeniyle mi yaşamını yitirdiği, yapılacak otopsi sonrası netlik kazanacak. Polis ekiplerinin olayla ilgili başlattığı geniş çaplı soruşturma sürüyor.

DHA

Bu Haberleri Kaçırma...

Kadın avukatı öldüren katil zanlısından akılalmaz savunma
Kadın avukatı öldüren katil zanlısından akılalmaz savunma
Bu kareler bugün çekildi: Birçok ilimiz beyaz örtüyle kaplandı
Bu kareler bugün çekildi: Birçok ilimiz beyaz örtüyle kaplandı
İstanbul'da kayınvalide dehşeti: Gelinini silahla öldürdü
İstanbul'da kayınvalide dehşeti: Gelinini silahla öldürdü
Çifte kadın cinayetinde yeni görüntüler ortaya çıktı
Çifte kadın cinayetinde yeni görüntüler ortaya çıktı
İstanbul'un barajlarında doluluk oranı yılın zirvesine yükseldi
İstanbul'un barajlarında doluluk oranı yılın zirvesine yükseldi
İşaret diliyle yardım istedi: Polisten motokuryeye hayat kurtaran müdahele
İşaret diliyle yardım istedi: Polisten motokuryeye hayat kurtaran müdahele
Yola saçılan vidalar trafiği felç etti: Araçlar yolda kaldı!
Yola saçılan vidalar trafiği felç etti: Araçlar yolda kaldı!
İsrail'in alıkoyup işkence ettiği Sumud Filosu aktivistleri İstanbul'da
İsrail'in alıkoyup işkence ettiği Sumud Filosu aktivistleri İstanbul'da
Etiketler inegöl bursa öğretmen şüpheli ölüm Fen Bilimleri Abdülhamid Han İmam Hatip Ortaokulu video
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Erdoğan ''Rakamlar tedirgin edici'' dedi; 5 maddelik yol haritasını açıkladı Erdoğan ''Rakamlar tedirgin edici'' dedi; 5 maddelik yol haritasını açıkladı Bu kareler bugün çekildi: Birçok ilimiz beyaz örtüyle kaplandı Bu kareler bugün çekildi: Birçok ilimiz beyaz örtüyle kaplandı İstanbul'da turiste 400 TL deyip, 7 bin TL alan berber için harekete geçildi! İstanbul'da turiste 400 TL deyip, 7 bin TL alan berber için harekete geçildi! İmamoğlu'nun mektubu salonu karıştırdı: AK Partili ve CHP'li başkanlar birbirine girdi İmamoğlu'nun mektubu salonu karıştırdı: AK Partili ve CHP'li başkanlar birbirine girdi Usta sanatçı Tülay Özer'e veda! Zerrin Özer cenazeye katılmadı Usta sanatçı Tülay Özer'e veda! Zerrin Özer cenazeye katılmadı Yola saçılan vidalar trafiği felç etti: Araçlar yolda kaldı! Yola saçılan vidalar trafiği felç etti: Araçlar yolda kaldı! Mayıs ayında kış geri döndü: Birçok ilde kar ve sağanak bekleniyor Mayıs ayında kış geri döndü: Birçok ilde kar ve sağanak bekleniyor Gök Vatan'ın koruyucusu ALKA hedefi tam isabet vurdu! Gök Vatan'ın koruyucusu ALKA hedefi tam isabet vurdu! İsa Karakaş, Temmuz ayı zammını bekleyen emeklilere kötü haberi verdi İsa Karakaş, Temmuz ayı zammını bekleyen emeklilere kötü haberi verdi Peugeot yeni nesil SUV ve sedan aslanlarını ortaya çıkardı Peugeot yeni nesil SUV ve sedan aslanlarını ortaya çıkardı
Malatya'da rehine krizi kanlı bitti: Vurularak etkisiz hale getirildi Malatya'da rehine krizi kanlı bitti: Vurularak etkisiz hale getirildi İslam Memiş altında kısa, orta ve uzun vadeli tahminlerini tek tek açıkladı İslam Memiş altında kısa, orta ve uzun vadeli tahminlerini tek tek açıkladı Alman devinden Türkiye kararı: 1400 çalışan işten çıkarılacak Alman devinden Türkiye kararı: 1400 çalışan işten çıkarılacak Diyarbakır'ın Süper Lig hasreti bitti! Amedspor Süper Lig’e yükseldi Diyarbakır'ın Süper Lig hasreti bitti! Amedspor Süper Lig’e yükseldi Acun Ilıcalı'nın takımı, play-off biletini kaptı! Acun Ilıcalı'nın takımı, play-off biletini kaptı! Arda Güler’den yüzlerce öğrenciye ''10 numara'' yanıt Arda Güler’den yüzlerce öğrenciye ''10 numara'' yanıt Malumun ilanı! Cem Küçük, Ahmet Hakan ile Abdulkadir Selvi'yi fena ifşa etti! Malumun ilanı! Cem Küçük, Ahmet Hakan ile Abdulkadir Selvi'yi fena ifşa etti! Efsane sporcu 59 yaşında hayatını kaybetti Efsane sporcu 59 yaşında hayatını kaybetti Bakan Tekin açıkladı: Okullarda ara tatil kalkıyor mu? Bakan Tekin açıkladı: Okullarda ara tatil kalkıyor mu? İstanbul'da kayınvalide dehşeti: Gelinini silahla öldürdü İstanbul'da kayınvalide dehşeti: Gelinini silahla öldürdü