Kadın öğretmen evinde ölü bulundu

Bursa’da bir süredir kendisinden haber alınamayan 46 yaşındaki kadın öğretmen yalnız yaşadığı evinde yatağında hareketsiz halde bulundu.

Bursa’nın İnegöl ilçesi, eğitim camiasından gelen acı bir haberle sarsıldı. Kemalpaşa Mahallesi Şehit Nuri Gül Sokak’ta bir apartman dairesinde yalnız yaşayan 46 yaşındaki Fen Bilimleri öğretmeni S.K.’dan bir süredir haber alamayan yakınları, durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine olay yerine giden ekipler, acı tabloyla karşılaştı.

Ekipler Çilingir Yardımıyla Girdi

S.K.’nın telefonlarına cevap vermemesi üzerine endişelenen yakınlarının çağrısıyla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kapının açılmaması üzerine çilingir yardımıyla içeri giren emniyet güçleri, Abdülhamid Han İmam Hatip Ortaokulu’nda görevli öğretmeni yatağında hareketsiz halde buldu. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk kontrollerde, 46 yaşındaki S.K.’nın hayatını kaybettiği tespit edildi.

Kesin Ölüm Nedeni Otopsiyle Belirlenecek

Eğitim camiasında sevilen bir isim olan S.K.’nın ani ölümü İnegöl’de büyük üzüntüye yol açtı. Savcılığın olay yerindeki incelemelerinin ardından talihsiz öğretmenin cansız bedeni, kesin ölüm sebebinin saptanması amacıyla Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu’na kaldırıldı.

Çok Yönlü Soruşturma Başlatıldı

Herhangi bir dış müdahale olup olmadığı veya bir sağlık sorunu nedeniyle mi yaşamını yitirdiği, yapılacak otopsi sonrası netlik kazanacak. Polis ekiplerinin olayla ilgili başlattığı geniş çaplı soruşturma sürüyor.

DHA