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  4. 14 Ocak 2019 10:06

Kadın öğretmeni dolandırıp çıplak fotoğraf istediler

İstanbul'da telefon dolandırıcıları bir kadın öğretmenin hem parasını aldı, hem de tehditle çıplak fotoğrafını istedi.

Kadın öğretmeni dolandırıp çıplak fotoğraf istediler
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Bir ilkokulda öğretmenlik yapan E.M.'yi geçtiğimiz yıl temmuzda telefonla arayan kişi kendisini başkomiser Mehmet B. olarak tanıttı.

Sözde baş komiser E.M.'ye kimlik bilgilerinin çalındığını ve iki Suriyeli kadının bu kimlik bilgileriyle banka hesabı açıp 86 bin TL değerinde altın alımı yaptığını ve bu iki kişinin şu an gözaltında olduğunu söyleyerek, "Dosya gizli. Kimseyle bir şey paylaşmayın. Eşinizle bile paylaşmayın. Evinize gidin ne kadar altınınız varsa hepsini paraya çevirin. Daha sonra da ... PTT bankamatikten ... numaralı hesaba parayı yatırın" dedi.

Parayı hazırlayıp PTT ATM'sinin önüne gelen E.M. öğretmen, bir an tereddüt edip parayı yatırmak istemeyince telefondaki kişi, "Şu an sizi izliyorum. Eğer bize yardımcı olmazsanız ben sizin tutuklama kararınızı savcıdan çıkartacağım" şeklinde tehditte bulundu. Bunun üzerine E.M. öğretmen toplamda 18 bin 750 TL'yi söylenen hesaba yatırdı.

ÇIPLAK FOTOĞRAF İSTEDİLER

E.M. öğretmenin bütün birikimini bir çırpıda elinden alan dolandırıcı, bu kez de "Eşinle cinsel içerikli fotoğraflarınız, görüntüleriniz elimizde var. Bize yardım etmezsen bunları internette yayımlarım. Yukarıdan göğüs kısmın görünecek şekilde fotoğraf at, çıplak görüntülerini yolla" deyince E.M. öğretmen, 155'i arayarak polise ihbarda bulundu. Soruşturma üzerine Mehmet G.O., Asnaa N., Şadi K. ve Şefika H. isimlerine ulaşıldı.

Sabah

sabah gazetesi , kadın öğretmen , telefon dolandırıcısı , istanbul
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