  4. Kadın öğretmeni ezdi, park halindeki araçlara çarparak durabildi

Güncelleme:

Mardin'de bir kadın öğretmenin yolun karşısına geçmeye çalışırken aracın çarpması sonucu yaralandığı dehşet anları güvenlik kameralarına yansıdı. Kontrolden çıkan otomobil, önce öğretmene çarptı, ardından park halindeki araçlara vurarak durabildi.

Mardin’in Mazıdağı ilçesi, 19 Şubat tarihinde meydana gelen ve izleyenlerin tüylerini ürperten bir trafik kazasına sahne oldu. İlçe merkezinde yaşanan olayda, bir otomobil yolun karşısına geçmeye çalışan kadın öğretmene hızla çarparak savurdu.

Saniye Saniye Dehşet Anları

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde kazanın şiddeti gözler önüne serildi. Yolun karşısına geçmek üzere harekete geçen kadın öğretmene, hızla gelen bir otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle metrelerce savrulan öğretmen, yol kenarına düşerken; kontrolden çıkan araç ancak park halindeki iki farklı otomobile çarparak durabildi.

Sağlık Ekipleri Seferber Oldu

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine kısa sürede polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı öğretmene olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından, ambulansla en yakın hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındığı öğrenildi.

Polis İnceleme Başlattı

Emniyet güçleri, kazaya karışan sürücünün ifadesine başvururken, güvenlik kamerası kayıtları inceleme altına alındı. 

İHA

